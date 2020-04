Imitateur d’Elvis réprimandé pour un concert au balcon

.

Journal La Jornada

Jeudi 2 avril 2020, p. 8

Glasgow. Un imitateur d’Elvis Presley a donné un concert impromptu depuis son balcon pour se réjouir dans la chaleur du coronavirus; Cependant, malgré l’enthousiasme de ses voisins, il a été réprimandé par la police pour le bruit. Dans un costume à paillettes blanches et des haut-parleurs puissants, Dean Allsopp a commencé à chanter depuis son appartement de Coatbridge. Les images, sous les applaudissements et les cris des voisins, sont devenues virales; Les policiers qui sont apparus et ont été reçus avec des huées par le quartier y figurent également.

