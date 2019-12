IMPERDIBLE: Anuel AA propose le mariage avec Karol G!

À la fin! Anuel AA propose un mariage à sa petite amie Karol G en public

27 décembre 2019

Les chanteurs de reggaeton ont encore une fois donné de quoi parler et les réseaux sociaux sont devenus fous quand ils ont vu la belle proposition de mariage qui Anuel AA il a fait sa petite amie Karol G.

Lors de la cérémonie ecclésiastique du célèbre footballeur uruguayen Luis Suarez et sa femme, la belle Sofia Balbi ils ont renouvelé leurs vœux conjugaux après leur mariage il y a 10 ans.

L'événement prestigieux a réuni 160 personnes, dont des célébrités du football et du divertissement, y compris des chanteurs de reggaeton Anuel A et Karol G.

Sur une photo qui Anuel Il a partagé sur son Instagram où les jeunes mariés posent à côté des chanteurs, très souriant d'ailleurs, le Portoricain a commenté:

«Merci de m'avoir traité comme une famille dès le premier jour de notre rencontre !!!!!!! Que Dieu continue de vous bénir toujours @ luissuarez9 @sofibalbi @karolg nous touche déjà, LE MARIAGE LE MARIAGE LE MARIAGE LE MARIAGE CUANDOOOOOOOOO ????? ?? ”

La publication quelques heures plus tard a obtenu plus d'un million de likes, avec plus de 3 500 commentaires d'autres artistes et adeptes intrigués de connaître la réponse de l'interprète de "TUSA". ¡¡Karol, répondez rapidement et nous voulons savoir quand nous les verrons habillés en mariés!

D'autre part, les jeunes mariés ont commenté la même photo, remerciant la visite des reggaetoneros.

@Sofibalbi:

«Merci pour cette humilité, vous êtes des génies! @ anuel_2blea @karolg et merci de nous avoir rejoints ❤️❤️ ⏰⏰ ”

@ Luissuarez9:

«Merci @ anuel_2blea et @karolg d'être venus et de partager avec nous un moment spécial pour nous. Dites-lui la date à laquelle nous y serons "

.