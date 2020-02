Impossible 7 “arrêté en raison d’une épidémie de coronavirus italien

“Mission: Impossible 7” a arrêté la production en raison de l’épidémie de coronavirus en Italie.



Mission: Impossible 7 a arrêté la production en raison de la récente épidémie de coronavirus en Italie. Tom Cruise et toute l’équipe de tournage de Mission: Impossible 7 sont actuellement en Italie pour filmer le septième épisode de la franchise à succès. Bien que Cruise ait pu faire l’impossible six fois au total, s’exposer à la maladie qui a coûté la vie à plus de 2000 personnes depuis sa découverte en décembre n’est peut-être pas la mission qu’il souhaite accomplir.

Emanuele Cremaschi / .

Selon Deadline, l’Italie compte 219 cas confirmés de coronavirus, le plus grand nombre en dehors de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud. La production de Mission: Impossible 7 devait commencer à tourner à Venise, mais comme le gouvernement italien a essentiellement verrouillé le pays et annulé tous les événements majeurs, la production de films a été obligée de faire de même.

Paramount Pictures a publié une déclaration exprimant ses préoccupations concernant la sécurité de ses employés, déclarant:

“Par une abondance de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de notre équipe, et les efforts du gouvernement vénitien local pour arrêter les rassemblements publics en réponse à la menace de coronavirus, nous modifions le plan de production pour nos trois semaines tournage à Venise, la première étape prévue d’une production extensive pour Mission: Impossible 7. Pendant cette pause, nous voulons être conscients des préoccupations de l’équipage et leur permettre de rentrer chez eux jusqu’au début de la production. et travailler aux côtés des responsables de la santé et du gouvernement au fur et à mesure de son évolution. “

Alors que d’autres publications ont signalé que Cruise était en Italie pendant l’épidémie, Deadline a confirmé que Cruise n’était pas dans le pays lorsque la production a été arrêtée. Avec un vaccin qui aurait été créé, nous espérons que l’humanité sera en mesure de contenir le coronavirus avant qu’il ne devienne plus qu’une pandémie.

