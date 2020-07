Impossible, Into The Unknown, Schitt’s Creek, Central Park,

Dans l’épisode du 3 juillet 2020 de / Film Daily, / Monteur en chef du film Peter Sciretta est rejoint par / Directeur de la rédaction du film Jacob Hall, éditeur du week-end Brad Oman, écrivain senior Ben Pearson et écrivain Chris Evangelista pour discuter de ce qu’ils ont fait au refroidisseur d’eau.

Ouverture Banter: HT n’est pas là aujourd’hui.

À Le refroidisseur d’eau:

Ce que nous avons été Faire:

Ce que nous avons été En train de lire:

Jacob a rattrapé la bande dessinée et a quelques recommandations: Mots de malédiction et Pays inconnu.

Ce que nous avons été En train de regarder:

Chris, Brad et Ben ont regardé Concours Eurovision de la chanson: l’histoire de Fire Saga

Peter a regardé Dans l’inconnu sur Disney +, quelques épisodes de Parc central sur AppleTV, La princesse et la grenouilleet les deux premiers épisodes du nouveau Mystères non résolus sur Netflix.

Brad a regardé Extraction, quelqu’un nourrit Phil, revu Vieillards grincheux

Jacob regarda Restaurant: Impossible, Goûtez la nation, Délicieux, L’obscurité, Tour, et a commencé Schitt’s Creek.

Chris a regardé Gladiateur.

Ben regardait Faire la bonne chose, Le fantôme de l’Opéra, Hamilton, et Le chaudron noir.

Ce que nous avons été En mangeant:

Brad a essayé Starburst Fruit By the Foot, Mme Freshley’s New Reese’s, Hershey’s et cupcakes aux oréos, Flocons givrés et céréales enrobées de boucles Froot, et Pepsi avec une touche de jus d’ananas.

Ce que nous avons été En jouant:

Jacob a appris la Extraterrestre RPG et il est impatient d’essayer Vampire de mille ans.

Brad a joué Comté de Donut

