Impossible Sequels Cast ajoute Henry Czerny comme Kittridge / Film

Juste au moment où vous pensiez à la distribution du prochain dos à dos Mission impossible les suites ne pouvaient pas aller mieux, réalisateur Christopher McQuarrie se replonge dans le passé pour un véritable étourdissement.

Dans la mission originale: impossible, l’agent Ethan Hunt a été décrit comme un grain de beauté au FMI, et il a été poursuivi agressivement par le directeur de l’agence Eugene Kittridge. C’était un personnage assez impitoyable, mais seulement envers les ennemis du FMI, et une fois que Jim Phelps (Jon Voight) s’est révélé être le vrai grain de beauté, tout a été pardonné. Cependant, quelque chose du passé va faire surface dans les prochaines suites de Mission: Impossible, car Henry Czerny revient sous le nom de Kittridge dans les deux films à venir.

Voici ce que Mission: Impossible – le réalisateur de Fallout Christopher McQuarrie a publié sur Twitter samedi matin:

Il n’y a pas moyen d’échapper au passé… # MI7MI8 pic.twitter.com/FwZCsAlnqE

– Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) 1 février 2020

À moins que vous n’ayez regardé des émissions de télévision comme Revenge, Quantico, Supergirl et bien d’autres émissions, vous n’avez probablement pas beaucoup vu Henry Czerny. Mais l’année dernière, il était le patriarche de la famille meurtrière au centre du thriller comique sombre Ready or Not. Czerny a une présence tranquillement intimidante à l’écran, et le ramener pour les septième et huitième tranches de cette franchise est une perspective passionnante.

Czerny rejoint un casting qui a également ajouté Guardians of the Galaxy Vol. 2 co-star Pom Klementieffet star de la franchise Captain America Hayley Atwell, ce dernier partageant en fait le petit écran avec Whigham dans la série dérivée de Marvel, l’agent Carter. D’autres nouveaux ajouts incluent également Shea Whigham et Nicholas Hoult.

Quant aux anciens membres de la distribution, nous avons Rebecca Ferguson et Simon Pegg retour aux côtés Tom Cruise, tous de retour en tant que notre équipe de base. Ving Rhames n’a pas encore été officiellement confirmé, mais nous ne pouvons pas imaginer qu’il sera en dehors de ces suites. Outre Tom Cruise, il est le seul acteur à avoir joué dans tous les films de Mission: Impossible.

Si Christopher McQuarrie revient dans le passé, tout ce qui se passera dans les deux prochaines suites sera probablement le plus grand défi que le FMI ait jamais vu. Des visages plus familiers pourraient-ils revenir du passé?

Mission: Impossible 7 est prévu pour une sortie le 23 juillet 2021, arrivant 25 ans après le film original qui a lancé la franchise, et Mission: Impossible 8 arrivera un peu plus d’un an plus tard 5 août 2022

