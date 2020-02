Impossible Star aurait regardé le film La planète des singes de Disney

Parmi les nombreuses franchises plongées dans les limbes par le rachat de Disney’s Fox – oui, cette histoire encore – la saga des animaux parlants préférée de la science-fiction Planète des singes est en haut de la liste des préoccupations des cinéphiles. C’est vraiment juste de le décrire comme une saga d’animaux parlants. Pas trompeur du tout, non?

30 mois après la sortie de la dernière sortie, War for the Planet of the Apes 2017, il y a maintenant un nouveau film en développement, même s’il n’a pas encore de date de sortie. Et bien que les détails sur ce à quoi s’attendre soient encore rares, on nous dit que la star de Mission: Impossible, Rebecca Ferguson, est un nom parmi tant d’autres qui recherchent le rôle principal féminin. Nous ne savons pas encore quel serait le rôle, mais étant donné que ces informations nous viennent des mêmes sources qui ont déclaré que Han reviendrait dans Fast & Furious 9 et qu’un spectacle de Green Lantern arriverait sur HBO Max, nous n’avons aucune raison de douter il.

Dans tous les cas, l’actrice serait la première femme à jouer dans l’histoire du cinéma de la franchise pendant 52 ans. Étant donné que le projet semble toujours éloigné de la production, il faudra peut-être un peu plus de temps avant d’en savoir plus sur qui Ferguson jouerait en cas de casting, mais elle ferait certainement un bon ajout à la photo.

Si vous voulez des spéculations encore plus complètement, très certainement et absolument sérieuses en attendant, Tim Burton n’a pas de projets en préparation, alors peut-être pourrions-nous obtenir la suite de remake de Burton de 2001 que nous avons toujours voulu? Que voulez-vous dire que la pensée vous fait des cauchemars? Très bien, je plaisante. Vous pouvez rester tranquille.

Disney’s Planète des singes projet a déjà un directeur signé – Maze Runner Helmer Wes Ball. Si l’axe Ball-Ferguson tombe cependant, vous pouvez toujours vous tourner vers Burton-Wahlberg pour coller l’atterrissage. Je ne vois aucun défaut avec ce plan. Leur film était un chef-d’œuvre sous-estimé de l’expressionnisme cinématographique moderne. Si l’expression était l’horreur face au vide, c’est.