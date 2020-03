Inauguration d’une statue de M. Bean à Londres et personne ne résiste à prendre une photo

Inauguration d’une promenade dédiée aux personnages de notre enfance

Situé à Leicester Square, où chaque semaine plus de 2,5 millions de visiteurs se réunissent, il y a quelques jours, la marche de la statue de bronze de neuf personnages légendaires que tout le monde aime est inaugurée.

Cette attraction cinématographique est gratuite et incontournable. Cenes Scenes in the Square ’présente des personnages de films classiques et contemporains et des personnages connus et aimés de tous, chacun personnifié par des statues de bronze. Il y en a même qui ont un spectacle de lumière à la tombée de la nuit.

«Préparez-vous à danser et à chanter, et prenez un selfie avec vos personnages et scènes de film préférés. Des emblématiques DC Superheroes, Batman et Wonder Woman, Gene Kelly, Singin ‘in the Rain et la charmante Mary Poppins, au brillant Bugs Bunny, au merveilleux Paddington Bear, au malheureux héros Mr Bean et aux légendaires comédiens Laurel et Hardy, il y en a pour tous les goûts. » Il se lit dans la publicité de la nouvelle balade.

Assis sur un banc devant la statue de Shakespeare est le personnage le plus aimé de Rowan Atkinson ‘Mr. Bean ’vêtu de son sourire et de son costume caractéristiques. C’est peut-être l’attraction la plus populaire, car les téléspectateurs font la queue juste pour prendre une photo avec lui.

Si vous avez Spotify, vous pouvez accompagner votre voyage lors de la visite.

Lorsque vous entrez, une carte vous guide vers l’emplacement des premières statues. Chacune des 8 statues est un hommage à une décennie différente du cinéma de 1920 à nos jours.

Souhaitez-vous visiter cette nouvelle balade? Partagez cette note pour que les gens se souviennent de ces beaux personnages.

