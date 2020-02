Inconsolable: La mort qui a secoué Paulina Rubio et ses partisans QEPD!

La fille dorée traverse l’un des pires moments de deuil.

4 février 202020: 57 hs

D’accord Paulina Rubio Il est considéré comme l’un des artistes les plus gais et les plus émouvants du Mexique, il a été annoncé qu’il traverse actuellement l’un des pires moments de sa vie.

Malheureusement, la Golden Girl a été envahie par la douleur à cause d’une mort très proche: celle de l’un de ses meilleurs amis.

Il s’agit de votre chiot Cookie, son animal de compagnie bien-aimé avec qui il a publié à plusieurs reprises des photos sur les réseaux sociaux.

“Merci pour tant d’années ensemble mon beau Cookie. Tu nous manqueras beaucoup. As-tu vu un meilleur ami qu’un chien? (Jamais)” a écrit la célèbre fille dorée.

La mort de “Cookie“Ajoute à plusieurs moments difficiles que Paulina Rubio Elle vit, en particulier après que son ex-partenaire et père d’un de ses enfants, Gerardo Bazúa, l’ait dénoncée et mis des obstacles pour voir son fils.

