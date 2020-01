Incroyable Avatar 2 Fan Trailer nous souhaite la bienvenue à Pandora

Ce n’est donc pas un fonctionnaire Avatar 2 bande-annonce avec de nouvelles images, mes condoléances. Si c’est ce que vous cherchiez, vous pouvez partir maintenant. Ceux qui ont cliqué dessus après l’avoir chronométré étaient pour une bande-annonce de fans, bien que – comme spécifié dans le titre – les plus cordiaux vous souhaitent la bienvenue aux fous intrépides. Vous trouverez ce que vous cherchiez au-dessus de ce paragraphe. Prendre plaisir!

Terminé? Bien. J’espère que vous avez satisfait quelle que soit la correction de battage médiatique de la suite Avatar que vous recherchiez. Beats autres types de correctifs (ne les essayez pas, les enfants). Ah. Splendide. Un autre article est terminé. Quelle est la prochaine étape sur ma liste de tâches? Réservoir de requins irrigué? Oui. Apportez la novocaïne du chirurgien jouet, rendez-vous à Woolacombe… attendez, que faites-vous encore ici? Vous avez regardé la bande-annonce. C’est tout ce que j’étais ici pour vous dire. C’est fini. Rien d’autre que j’écris ne pourra informer ou éclairer. Les conversions religieuses sont à côté.

Maintenant, si cela ne vous dérange pas, certains d’entre nous ont un travail très, très important à entreprendre qui ne nécessite pas l’attention de fouiner des scallywags comme vous.

Cliquer pour agrandir

Toujours là? Qu’est-ce qui vous fera foutre le camp? Si j’avais une idée choquante de ce que James Cameron faisait réellement depuis 11 ans, je pense que j’écrirais cela à la place. Je n’ai rien non plus sur Avatar 3, Avatar 4, Avatar 2049, Avatar et la chambre des secrets, Grand Day Out d’Avatar, etc. Tout ce que j’ai, c’est cette bande-annonce de fan.

Écoutez, je ne voulais pas être impoli. Ce fut une journée stressante. Si vous trouvez un scoop, faites le moi savoir. Tout le journalisme d’investigation est par procuration ces jours-ci. En attendant, je serai assis ici à faire tourner le Avatar 2 remorque fan-made dans l’infini.

Ka-ching! Mesdames et messieurs, nous l’avons fait. Ce fut un honneur de servir avec vous. Jusqu’à la prochaine fois.