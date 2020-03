Incroyable diminution de la pollution en Chine suite au Coronavirus capturé par la NASA

La NASA a capturé la situation actuelle de la pollution en Chine.

Entre les satellites de la NASA et de l’ESA, il y a eu des diminutions significatives de la plutation du dioxyde d’azote en Chine, en partie à cause de l’épidémie maintenant connue sous le nom de COVID-19.

Selon les cartes mises au jour par l’agence nord-américaine sur son site Internet, les émissions totales de dioxyde d’azote ont considérablement diminué.

La situation de l’air dans la société chinoise est connue, les paysages pleins de pollution dans les zones industrielles sont courants dans l’est du pays.

“C’est la première fois que je vois une chute aussi spectaculaire dans une zone aussi large pour un événement spécifique”, a déclaré le chercheur sur la qualité de l’air au Goddard Space Flight Center de la NASA, Fei Liu.

Ce n’est pas la première fois que cela se voit en Chine. En 2008, après la récession économique, la baisse a atteint des niveaux similaires à ceux actuels.

«Cette année, le taux de réduction est plus important que les années précédentes et a duré plus longtemps. Cela ne me surprend pas parce que de nombreuses villes à travers le pays ont pris des mesures pour minimiser la propagation du virus », a déclaré Fea Liu.

Tout ce qui est entouré de COVID-19 n’est pas mauvais, c’est une bonne nouvelle pour les écosystèmes qui entourent les villes chinoises. Partagez cette note pour que les autres voient que malgré tout, il y a toujours quelque chose de bien.

