Incroyable! Ricky Martin fait fureur lors de sa visite en Argentine

27 février 2020

Le chanteur portoricain, Ricky Martin, fait une intense tournée mondiale qui l’a conduit en Amérique latine où il a participé au Festival de Viña del Mar et à une série de concerts en Argentine.

C’est précisément ce pays qui a été le théâtre d’une belle manifestation d’affection envers l’interprète de Livin ‘The Crazy Life, qui a été ému dans ses réseaux sociaux par le geste que les Argentins ont eu avec lui.

Et c’est qu’à la porte de l’hôtel où il loge des centaines de fans misent pour exprimer sa dévotion au chanteur sexy qui ne cesse de grandir et de surprendre avec ses productions de disques.

Ricky a posté la vidéo de cette manifestation dans son compte sur le réseau social Instagram accompagné de ce message: «J’étais assis dans ma chambre d’hôtel et tout à coup j’ai entendu la troupe. Merci pour tant d’amour. Je t’adore”.

Dans le matériel audiovisuel, les fans sont observés devant l’hôtel avec des bannières, des ballons et des cadeaux pour le chanteur portoricain. Ricky, visiblement ému, en a profité pour saluer ses followers et les a remerciés pour le geste de câlins et de baisers.

