Incroyable! Shakira a réalisé ce que l’on croyait impossible et a réagi comme cet OMG!

L’auteur-compositeur-interprète colombien Shakira célèbre sa grande réussite très excitée, tout en remerciant tous ses fans sur les réseaux sociaux.

21 février 2020

La belle Shakira, Elle est l’une des chanteuses les plus expérimentées du pays sud-américain et figure sur la liste des “Queen of Latin Pop”, car son grand talent l’a montré à maintes reprises.

Récemment, il a partagé la scène avec la célèbre et mondialement connue Jennifer Lopez, et avec son homologue, ils ont volé la vedette dans le Super Bowl avec la grande énergie et le charisme qui caractérisent les deux artistes.

Ces derniers jours, la chanteuse de Barranquilla a publié sur son compte Instagram officiel une vidéo de la chanson musicale de renommée mondiale “Blackmail” qu’elle a enregistrée avec le colombien Maluma et dans la description de la vidéo, je cite ce qui suit.

“La vidéo de chantage de Shak avec @Maluma vient de passer 2,5 milliards de jeux sur @YouTube. Incroyable! La vidéo de chantage avec Maluma a déjà plus de 2 500 millions de vues sur @youtubemusic! Incroyable! ShakHQ. “

La vidéo dont nous avons parlé a suscité beaucoup d’émotion et de joie parmi les fans de la chanteuse, qui en ont profité pour envoyer des messages d’encouragement, l’un des commentaires les plus en vue est Maluma, qui a commenté un cœur.

