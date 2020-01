Incroyable! Utilisez du citron et du bicarbonate de soude pour blanchir vos genoux et vos coudes

Si vos genoux et vos coudes sont foncés, appliquez ce traitement et vous remarquerez la différence

28 janvier 2020 10 h 34

Parfois, nous avons vu comment nos coudes et nos genoux s’assombrissent en des teintes qui ne ressemblent pas un peu à notre couleur de peau, cela peut être dû à plusieurs raisons, mais dans tous les cas, vous devriez toujours consulter un dermatologue

Rincer les genoux et les coudes avec du citron et du bicarbonate de soude

Pour commencer, vous devez garder à l’esprit que le citron a de nombreuses propriétés qui profitent grandement à votre peau, donc à moins que vous ne soyez une peau sensible, vous ne ressentirez probablement pas d’irritation.

Le bicarbonate de soude, quant à lui, est un agent de blanchiment naturel qui aide à clarifier les zones de notre corps qui ne sont pas comme nous le voulons.

Rincer les genoux et les coudes avec du citron et du bicarbonate de soude

Donc, ces deux ingrédients ensemble, rendront cette zone de votre peau à cette couleur qui a été perdue pour différentes raisons, donc pour commencer ce traitement, vous devez utiliser ce qui suit:

Prenez un citron entier et coupez-le en deux, prenez l’une des tranches et versez un peu de bicarbonate de soude dessus, puis frottez-le sur vos genoux et vos coudes pendant une minute, puis attendez 15 minutes, enfin lavez les deux zones avec eau tiède … Pour améliorer les résultats, effectuez ce traitement tous les deux jours.