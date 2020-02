Inda Florinda Meza se souvient de Roberto Gómez Bolaños à son 91e anniversaire

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Le 21 février, mais à partir de 1929, le génie de la télévision mexicaine est né qui sera toujours aimé et rappelé, Roberto Gomez Bolaños.

Florinda Meza, veuve du défunt producteur, a rappelé cette date avec beaucoup d’émotion et a utilisé son compte Instagram pour célébrer qui était son partenaire de vie depuis près de 40 ans.

“Éteins une bougie, mon Rober … #labonitavecindadvirtual”, lit dans la première, cinq photos, partagées par l’actrice.

Dans cette carte postale “Chespirito” souffle une bougie en forme de “El Chavo del 8”, un personnage avec lequel il a immortalisé, non seulement en Amérique latine, mais dans le monde entier.

De nombreux adeptes de Roberto Gómez Bolaños ont laissé leur message de félicitations, mais aussi d’admiration pour la grande carrière qu’il a bâtie dans la vie.

La deuxième image publiée par l’écrivain de 71 ans n’était pas moins sensible. Dans cette carte postale, Roberto étreint un petit enfant déguisé en “El Chavo”.

“Et embrasse ton Chavo”, a écrit sa veuve, qui a souvent commenté combien il lui manque et en a besoin.

Les médias latino-américains ont été témoins à de nombreuses reprises de la joie que Gómez Bolaños a fait de voir des enfants de générations, considérés aujourd’hui comme des “milléniaux”, aimer leur personnage et consommer leur comédie blanche, qui a favorisé l’amitié, Honnêteté et plaisir sain.

Ce petit sur la photo, a eu la chance d’embrasser son idole, et “Chespirito”, a eu la joie de voir des enfants s’identifier et apprécier avec sa création bien-aimée.

“Cette image m’a fait pleurer les yeux, mon garçon”, “Je t’aime, petit garçon”, “Génie”, “Le meilleur de tous les temps”, sont quelques-uns des commentaires laissés par son public dans le post.

La troisième photographie vue dans la chronologie de Florinda est trop mignonne.

Encore une fois c’est un câlin, mais maintenant pas un enfant, mais un animal en peluche du garçon qui vivait dans le quartier dans l’appartement numéro huit, et dont le nom n’a jamais été connu.

La première année de cette série, qui a réuni la famille dans la soirée, était 1971.

Près d’un demi-siècle après sa première, ces chapitres sont toujours diffusés et ne cessent d’enchanter. Ils continuent de générer des rires, mais aussi des sentiments que seul Roberto Gómez Bolaños pouvait provoquer avec son génie.

Bien qu’il ait donné vie à de nombreux personnages, ce garçon qui portait des vêtements rapiécés et qui n’a jamais connu plus de détails, était et continuera d’être, sans aucun doute, le plus aimé de son public.

“Que,” sans vouloir “, vous embrassez la chance”, lit la quatrième image publiée par Florinda Meza.

Cela montre le dramaturge tenant son livre “Des souvenirs involontaires”, où il a parlé un peu de sa vie et de situations que ses disciples ne connaissaient pas de sa carrière artistique.

Sa veuve n’est pas la seule à avoir honoré sa mémoire, Google a également rappelé une date aussi importante en créant une pochette en hommage au grand acteur.

Sur le blog de doodles, créé par cette société, ils ont écrit leurs raisons pour rendre cet hommage.

«Son héritage est toujours vivant dans les répétitions de la série, qui ont été traduites dans plus de 50 langues. Merci pour tous les rires, Chespirito, ton sourire contagieux fait la joie des familles du monde entier! »

Ils ont également indiqué que le responsable de ce travail était l’animateur et designer français Hélène Leroux.

Photo: Google

Le dernier message de Florinda Meza ne pourrait pas être plus précis, au bas de l’image où Roberto pose, elle a écrit: “Que tu es toujours en vie, malgré ta mort.”

C’est une réalité que près de six ans après sa mort, son absence se sent forte, mais son génie l’a immortalisé et est plus présent que jamais.

Joyeux anniversaire au paradis, “Chespirito”!

