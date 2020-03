‘Independence Day 3,’ No Chance of ‘Get Out’ Sequel, and More – / Film

Dans cette édition de Sequel Bits:

Roland Emmerich espère que Disney affrontera le Jour de l’Indépendance 3

Jordan Peele “n’a aucune intention” de faire une suite de Get Out

Une nouvelle affiche No Time to Die IMAX a été publiée.

Independence Day: Resurgence était censé marquer le point à mi-chemin d’une trilogie qui serait achevée avec Independence Day 3 – mais avec la «disparition» de Fox suite à l’acquisition du studio par Disney, le réalisateur Roland Emmerich n’a pas beaucoup d’espoir pour son sci -Fr franchise d’action. Fox a fait à la fois le blockbuster bien-aimé de 1996 et sa suite moins aimée de 2016, mais malgré les mauvaises critiques et les performances décevantes au box-office d’Independence Day: Resurgence, Emmerich espère toujours que le troisième film pourra être réalisé. Peut-être maintenant avec un logo House of Mouse devant. Dans une interview avec CinemaBlend, Emmerich a parlé de l’état de la franchise Independence Day et Independence Day 3:

Je ne sais pas. Je n’y suis même pas vraiment arrivé. J’en avais naturellement parlé avec Fox, puis quand ils ont été achetés, j’ai en quelque sorte dit: “Eh bien, c’est probablement [over.]”Mais je ne sais pas. Nous verrons, c’est un peu comme si ça pouvait arriver, ça ne pouvait pas arriver. Hollywood est comme un endroit étrange, étrange de nos jours, car j’ai l’impression que Disney serait peut-être intéressé à le faire. Ils aiment ce genre de film de franchise.

Disney n’est pas opposé à faire appel à la nostalgie, mais y a-t-il encore suffisamment de bonne volonté envers le jour de l’indépendance après la résurgence vraiment ennuyeuse? Peut-être assez pour une sortie Disney +.

Get Out était un phénomène de la culture pop en 2018, mais le réalisateur Jordan Peele n’a toujours “aucune intention” de faire une suite, malgré l’abondance de séquences de films d’horreur dans notre paysage cinématographique actuel. Dans une interview avec The Observer, le producteur Jason Blum a déclaré que tout projet de suite de Get Out dépendrait de Peele, bien que le producteur ait suggéré en 2018 que Peele flirtait avec l’idée.

«Je pense que cela a été sorti de son contexte. Je pense que ce que j’ai dit et ce que je dirais encore, c’est que j’aimerais faire une suite de “ Get Out ”, mais nous ne le ferions que si Jordan voulait le faire et pour autant que je sache, il n’a pas l’intention de le faire cette.”

Peele a depuis publié son deuxième essai, Us, et s’est occupé du côté de la production avec sa bannière Monkeypaw, développant des projets télévisés et cinématographiques comme le redémarrage de The Twilight Zone de CBS All Access, Lovecraft Country de HBO, Amazon’s Hunters, et plus encore.

Découvrez l’affiche exclusive #NoTimeToDie IMAX. Le 25ème film Bond est le premier à avoir sélectionné des séquences filmées à l’aide de caméras IMAX. pic.twitter.com/THzVCrGq7j

– James Bond (@ 007) 20 février 2020

Une nouvelle affiche IMAX a été publiée pour No Time to Die, le premier film de Bond à avoir «sélectionné des séquences filmées dans des caméras IMAX» selon le compte Twitter officiel. C’est tout un exploit 25 films dans la franchise d’action de longue date, et celui qui rend la sortie de No Time to Die de Cary Fukunaga, qui jouera le rôle de cygne pour Bond de Daniel Craig, encore plus excitante.

Articles sympas du Web: