Indian Dark-Comedy ‘Hasmukh’ Saison 1: Date de sortie de l’intrigue, du casting, de la bande-annonce et de Netflix

Arriver en avril est la dernière série Hindi Original de Netflix, Hasmukh. Audacieuse et ensanglantée, la nouvelle comédie passionnante pourrait être l’un des meilleurs Hindi Original à ce jour. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur Hasmukh, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

Hasmukh est une prochaine série de comédies noires Hindi Netflix Original – La série est la 11e série Hindi Netflix Original et la 25e au total. Les fans de la série policière Dexter peuvent voir des parallèles entre les deux histoires, car Hasmukh a certainement plusieurs des mêmes éléments.

Quelle est la date de sortie de Netflix de la saison 1 de Hasmukh?

Nous avons la confirmation que la première saison de Hasmukh arrivera le Vendredi, 17 avril 2020.

Quelle est l’intrigue de Hasmukh?

L’intrigue pour Hasmukh est la suivante:

Hasmukh, un comédien timide et calme de petite ville obtient sa grande pause sur la scène et devient une sensation virale. Il n’y a qu’un seul problème, pour que Hasmukh continue son mojo de comédie, il doit commettre un meurtre. Déterminé à ne pas tuer d’innocents, Hasmukh mène une double vie de génie de la comédie et de justicier meurtrier.

Qui sont les acteurs de Hasmukh?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Hasmukh:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? HasmukhVir DasDelhi Belly | Go Goa Gone | ShivaayTBARanvir ShoreyEk Tha Tiger | Titli | Khosla Ka Ghosla! Krishna KumarSuhail ShoreyTennis BuddiesNews ReporterNeeraj PandeyA Mercredi | Chabbis spécial | BabyRhea MehraDeeksha SonalkarBani: Ishq Da Kalma | Mon nom Ijj Lakhan | Bharat Ka Veer Putra – Maharana PratapTBAAmrita BagchiVille des rêves | Phobie | Professeur de musiqueTBARavi KishanRaavan | Agent Vinod | MukkabaazTBARaza MuradJodhaa Akbar | Bajirao | PadmaavatTBAManoj PahwaArticle 15 | Mulk | Être Cyrus

Combien d’épisodes comportera la première saison de Hasmukh?

Selon les informations sur la page officielle IMDb de la série, la première saison comprendra un total de 10 épisodes.

Quelle est la cote parentale?

En raison du sang, de la violence et du langage grossier, la cote parentale de Hasmukh sera R.

Un dub anglais sera-t-il disponible?

Comme pour tous les autres originaux Netflix non anglais, un doublage sera fourni dans une multitude de langues, mais oui, un doublage anglais sera disponible.

Y a-t-il une seule saison de Hasmukh?

En ce qui concerne IMDb, la base de données contient Hasmukh en tant que mini-série, mais il est difficile de savoir si cela est correct.

Si Hasmukh se révèle être extrêmement populaire, il y a toutes les chances qu’il y ait plus de saisons de la comédie noire.

