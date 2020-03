Indian Netflix Original ‘Guilty’: date de sortie de Netflix, intrigue, distribution et bande-annonce

Arriver sur Netflix plus tard cette semaine est le drame en hindi Guilty. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur le prochain original, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

Guilty est un prochain drame indien en hindi réalisé par Ruchi Narain. Le film a été écrit par un trio d’écrivains, Atika Chohan, Kanika Dhillon et Ruchi Narrain. Guilty deviendra le treizième film Hindi Original de Netflix, et déjà le troisième de 2020. Le film devrait explorer des thèmes tels que le consentement sexuel, le blâme de la victime et le viol, alors attendez-vous à ce qu’il soit sur les films hindi les plus controversés que nous ayons vus à ce jour.

Avec un marché incroyablement vaste, il n’est pas surprenant que Netflix continue de produire de nombreux originaux indiens nouveaux et passionnants.

Quelle est la date de sortie de Netflix?

La culpabilité a été confirmée pour arriver vendredi 3 mars 2020.

Le film sera disponible en streaming dans le monde entier, donc peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez diffuser Guilty.

Quel est l’intrigue de Guilty?

La vie d’un auteur-compositeur est plongée dans le chaos lorsque son petit ami est accusé de viol par une jeune femme. Qui dit

Qui sont les acteurs de Guilty?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Guilty:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Nanki DuttaKiara AdvaniKabir Singh | Bon Newwz | MME. Dhoni: The Untold StoryTanuAkansha Ranjan * Débuts en coupable * Vijay Pratap SinghGurfateh Singh PirzadaJe suis seul, vous aussi… | Friends In Law | BewajahAshrutAshrut JainM.S. Dhoni: l’histoire inédite | Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela | MulkTBATaher ShabbirFan | Naam Shabana | Route de contournementTBADalip TahilBhaag Milkha Bhaag | Ra.One | GandhiTBAGopal DuttIn Your Name | AIB: Honest Engineering | Samrat & Co. Un doublage anglais sera-t-il disponible dès sa sortie?

Généralement, lorsque Netflix publie un original non anglais, il arrive avec un doublage anglais pour les publics qui n’aiment pas les sous-titres.

Le film a été tourné en hindi, donc le dub hindi avec sous-titres anglais sera disponible pour les abonnés.

Quel est le temps d’exécution de Guilty?

Grâce à IMDb, nous savons que le temps d’exécution est de 110 minutes.

Quand et où a été tourné Guilty?

Le tournage a eu lieu entre mars et août 2019.

Seules deux villes ont été utilisées pour le tournage, à savoir Mumbai et New Delhi, respectivement.

Avez-vous hâte de regarder Guilty? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!