‘Indiana Jones 5’ de Harrison Ford repoussé à l’été 2022

Disney a repoussé la date de sortie d’Indiana Jones 5 de Harrison Ford à l’été 2022.

Environ quatre ans après l’acquisition de Lucasfilm par Disney, la société a annoncé qu’un cinquième film d’Indiana Jones était en cours de développement avec Harrison Ford reprenant le rôle principal. Cependant, le projet a connu quelques revers depuis lors car les cinéastes ont essayé de perfectionner le scénario de la dernière aventure d’Indy.

Initialement prévu pour la sortie en 2019, le cinquième film sans titre Indiana Jones a finalement été repoussé à l’été 2021 et maintenant Disney a de nouveau retardé le projet. Aujourd’hui, Disney a annoncé les dates de sortie de plusieurs projets et la cinquième sortie de Harrison à Ford alors qu’Indy a été repoussé d’un an au 29 juillet 2022.

Êtes-vous ravi de voir Harrison Ford revenir en tant qu’Indiana Jones pour une autre aventure? Pensez-vous que Lucasfilm peut faire du cinquième chapitre de la série une entrée digne sous Disney? Harrison Ford devrait-il passer le relais à un nouvel acteur après que ce film soit enfin sorti en salles? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous et restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur Indiana Jones 5 pendant son développement!

Les détails complets de l’intrigue sur Indiana Jones 5 sont gardés secrets, mais Harrison Ford a révélé que le film verrait de nouveaux développements dans la vie et les relations de l’aventurier en plus de résoudre une partie de son histoire. Le film marquera la première entrée de Lucasfilm dans la franchise sous l’égide de Disney. John Williams s’attache à écrire la partition après avoir prêté son talent aux quatre derniers chapitres de la série de films. Steven Spielberg, qui a réalisé les quatre épisodes précédents de la série de films, quittera le fauteuil du réalisateur pour la cinquième entrée, avec le réalisateur de Logan James Mangold en pourparlers pour prendre en charge les fonctions de réalisateur.

Indiana Jones 5 devrait actuellement sortir en salles le 29 juillet 2022.

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.