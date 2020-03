Indiana Jones combat les cénobites dans la bande-annonce du fan de Crossover Hellraiser

Nous avons récemment vu de nombreuses excellentes bandes-annonces de fans, y compris un mashup Joker et un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un Beetlejuice 2. Le dernier effort vient de la chaîne YouTube Deformed Lunchbox, et présente ingénieusement Harrison Ford’s Indiana Jones contre les Cénobites dans Indiana Jones et The Curse of Hellraiser. La vidéo, que vous pouvez voir ci-dessus, fait un bon travail pour assembler des moments plus sombres de la franchise Indiana Jones qui sera bientôt étendue avec le sang de Hellraiser de Clive Barker.

Dans la bande-annonce des fans, Indy rencontre la boîte de puzzle Lament Configuration à travers une fouille archéologique, qui soulève des éléments de la quête de Raiders of the Lost Ark pour l’Arche de l’Alliance. La boîte est éditée dans la scène emblématique d’Indy et l’icône dorée de Raiders, tandis que nous obtenons également des photos de Ford sous pression dans Temple of Doom, qui a heureusement beaucoup de scènes avec un jeu de couleurs rouge infernal.

Les producteurs de la vidéo n’hésitent pas non plus à inclure certains des moments les plus brutaux de la série Hellraiser, tandis que les labyrinthes de l’enfer font un bon travail pour faire correspondre les scènes souterraines des aventures d’Indy. De plus, la bande-annonce des fans n’a pas à travailler trop dur pour nous rappeler que les films d’Indiana Jones ont leur juste part de sang, bien que peut-être pas au même niveau que Hellraiser. Hormis quelques scènes errantes de Kingdom of the Crystal Skull, la vidéo révèle également des similitudes stylistiques surprenantes entre les deux franchises.

Cliquer pour agrandir

Nous obtenons même un faux synopsis pour le film, qui se lit comme suit:

“Dr. Indiana Jones est de retour! Cette fois, il a été chargé par une étrange agence de trouver une ancienne boîte à puzzle censée contenir le pouvoir mystérieux de Hellraiser. Quand Indy trouve la boîte et déverrouille son secret maléfique, il libère accidentellement Pinhead et les Cénobites parmi la terre. Les Cénobites tuent des millions de personnes, y compris toute la famille et les amis d’Indiana Jones chez eux à Princeton, dans le New Jersey. Pinhead soulève toutes les âmes damnées des personnes que Indy a tuées au fil des ans – et les envoie le tourmenter! Indiana Jones devient presque folle. Peut-il le garder ensemble et détruire les Cénobites? Ou la colère de l’enfer envahira-t-elle le monde? Indy peut-il défaire la destruction et le chaos de l’enfer? L’humanité l’emportera-t-elle?! ”

Bien qu’il soit (très) peu probable que nous voyions un mashup comme celui-ci, l’idée de Indiana Jones face à Pinhead et co. a un sens étrange, étant donné que les deux franchises tournent souvent autour de quêtes de pouvoir et d’expérience qui vont mal. Mais que pensez-vous d’Indy contre les Cénobites? Sonnez ci-dessous avec vos pensées.