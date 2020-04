‘Indiana Jones et la dernière croisade’ et ‘Le masque de Zorro’ font le double long métrage parfait – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les films: Indiana Jones et la dernière croisade (1989) et Le Masque de Zorro (1998)

Où vous pouvez les diffuser: Netflix

Le Pitch: Deux films à succès d’une époque révolue où vous n’aviez besoin que d’un homme de tête fringant, d’un esprit d’aventure léger et d’un tas de séquences d’action à deux poings bien dirigées pour faire d’un film un blockbuster.

Pourquoi ils sont essentiels à la visualisation en quarantaine: Nous vivons une époque où la propriété intellectuelle a dépassé la star de cinéma. Les gens ne sont pas excités de voir Robert Downey Jr. – ils sont ravis de voir Iron Man. Le public ne se pressera pas pour voir le prochain film de Daisy Ridley, mais il aime certainement Rey et ses amis. Au cours des 20 dernières années, la plupart des stars ont décliné, car les concepts élevés, les réalisateurs et les univers partagés ont déplacé l’attrait fondamental de regarder quelqu’un qui possède l’écran passer deux heures … enfin, posséder l’écran.

Indiana Jones et The Last Crusade et The Mask of Zorro adoraient tous les deux les styles révolus lors de leur première sortie. Maintenant, ces films, construits sur les épaules fumantes de Harrison Ford et Antonio Banderas respectivement, sont des reliques d’un autre âge elles-mêmes. Mais quelles reliques incroyables!

Parfois, le temps transforme un bijou en œuvre d’art. C’est le cas pour ces deux films, des films pop-corn conçus pour la consommation de masse et pour plaire au plus large public possible au moment de leur sortie, qui ont tous deux révélé leur quasi-perfection avec l’âge. Le dicton “Ils ne les font plus comme avant!” est généralement le signe d’un cerveau coincé en mode nostalgie, un refus de reconnaître comment la culture pop change et change … mais bon sang, ils ne les font vraiment pas comme avant.

En surface, ces deux films auraient pu être jetables. Indiana Jones et la dernière croisade est le troisième film d’une série, le point où toutes les personnes impliquées auraient pu commencer à le téléphoner. Au lieu de cela, le réalisateur Steven Spielberg apporte une énergie ludique à chaque instant, construisant chaque scène d’action avec l’esprit d’une comédie de Buster Keaton et l’audace viscérale qu’il a apportée à Raiders of the Lost Ark (qui est un meilleur film, mais pas autant de plaisir). De même, directeur Martin Campbell (à trois ans de la réinvention de James Bond avec GoldenEye et à moins d’une décennie de le faire à nouveau avec Casino Royale) se rend compte à juste titre avec The Mask of Zorro que l’action la plus satisfaisante consiste généralement à placer la caméra à une distance suffisamment confortable pour laisser le les acteurs et les cascadeurs font leur travail. Franchement, Spielberg et Campbell comprennent la viande et les pommes de terre d’un combat à l’épée, à l’arme à feu et au poing satisfaisant plus que n’importe qui qui fait des films aujourd’hui.

Les deux cinéastes savent également qu’ils construisent un film autour d’une star de cinéma. Regardez, il est impossible de contourner le fait que Harrison Ford vers 1989 est peut-être l’homme le plus magnétique que Hollywood ait jamais vu, mais Antonio Banderas vers 1998 n’est pas si loin derrière. Les deux hommes sont entourés d’un solide soutien (Sean Connery comme le père d’Indiana Jones est inspiré et Anthony Hopkins, tout en portant une brownface troublante, est un délice en tant que mentor grisonnant du nouveau Zorro), mais la caméra adore ces hommes. Pas seulement leurs mâchoires ciselées et leurs yeux intenses, mais leurs sourires, leurs moyens rapides avec un dialogue intelligent, leur physique et, peut-être plus important encore, leur manque d’ego à l’écran. Bien sûr, ils ont fière allure dans ces films, mais la seule chose qu’Indy et Zorro ont en commun, c’est qu’ils tombent à plusieurs reprises avant de gagner la journée. Ces gars-là ne sont pas surhumains. Ils saignent. Et c’est pourquoi nous les aimons.

J’adore Marvel. J’adore Star Wars. Je crains pour les superproductions modernes. Mais il y a quelque chose à propos de la fin des années 80 jusqu’au début des années 90 qui pénètre dans mon âme. Le meilleur de ces films est lisse, rapide et amusant, mais aussi intelligent et construit sur une base solide de caractère, d’histoire et de respect du public. Ils sont un food truck – cela ressemble à de la restauration rapide à distance, mais il y a un artiste dans la cuisine, mélangeant ces saveurs avec une perfection totale. Le cinéma pop-corn ne va pas mieux que ces films.

