Inédit!: Dites adieu aux rides avec 10 aliments infaillibles pour prendre soin de la peau

Essayez-vous encore mille et une crèmes pour essayer de faire disparaître les rides? Assez de ça! Une alimentation équilibrée est ce dont vous avez vraiment besoin. Regardez les 10 aliments les plus importants pour prendre soin de votre peau.

Prenez-vous soin de votre peau avec des crèmes comme seule solution pour éliminer les rides? Pas plus!

La régime équilibré C’est votre option la plus proche et la plus nutritive que vous devez intégrer pour protéger la peau. Connaissez le 10 aliments ce sera très utile pour votre peau. Vous serez étonné!

Comment éliminer les rides?

Tout d’abord, incorporez agrumes: Le citron, l’orange, l’ananas, la goyave riche, la papaye et les fraises, riches en vitamine C, aident à la production de collagène. De même, avocat: Il est riche en vitamines E et C, ce qui ralentit le processus de vieillissement, garde la peau humide et fournit du collagène. Les myrtilles Ils sont l’un des aliments les plus riches en antioxydants et ceux-ci, combinés aux phytochimiques, aident à prévenir les dommages aux cellules causés par les radicaux libres.

Il est également important de consommer tomate, qu’en plus d’être riche en antioxydants, il contient de grandes quantités de vitamine C qui, comme mentionné ci-dessus, aide à la production de collagène. Le le brocoli c’est une source de vitamines A, C et E, sans oublier les graisses monoinsaturées; mangez-le en continu et à petites doses, pour faciliter la digestion par le corps.

Intégrez une alimentation équilibrée et prenez soin de votre peau.

La Chou frisé C’est un légume avec lequel vous pouvez faire des jus, des salades ou des soupes, et profiter de sa haute teneur en vitamines A et E et en minéraux comme le magnésium, le phosphore et le sélénium, importants pour éviter le processus de vieillissement cellulaire. De son côté, le carotte C’est un grand allié de la peau car il fournit du bêta-carotène, un pigment riche en vitamine A, qui aide à la réparation cellulaire.

Les poisson d’eau froide (saumon, thon, etc.) sont une source d’acides gras oméga-3, c’est pourquoi ce sont d’excellents agents anti-inflammatoires, qui aident votre peau à avoir l’air fraîche et reposée. Ajouter noix, riche en sélénium et magnésium, important pour protéger la peau contre les dommages externes tels que les rayons ultraviolets, provoquant le vieillissement et le cancer de la peau. Enfin, concernant les infusions, le thé vert Il est idéal pour sa teneur élevée en vitamine E et en antioxydants, réduisant l’inflammation de la peau et les coups de soleil et protégeant les membranes cellulaires.

