Inégal mais effrayant – / film

Le cheval pâle, une série en deux parties en streaming sur Amazon Prime Video, est vaguement basée sur le livre éponyme écrit par Agatha Christie. Ceux qui s’attendent à un coup de pouce mordant rempli de la joue de marque de commerce de Christie ne le trouveront pas ici. Et ce n’est pas une mauvaise chose, nécessairement, car certaines des meilleures adaptations cinématographiques et télévisées dérivent loin de leurs sources.

Le cheval pâle d’Amazon fait un travail adéquat avec sa réinterprétation de l’histoire, bien qu’il échoue parfois à essayer de réaliser la pièce de caractère effrayante et sombre des années 1960 qu’il vise. La série tourne autour de Mark Easterbrook (Rufus Sewell), un antiquaire qui trouve son nom sur une mystérieuse liste trouvée dans la chaussure d’une femme morte. Lorsque les personnes sur cette liste commencent à mourir de morts apparemment inoffensives, Mark échappe à tout contrôle en essayant de comprendre pourquoi, et essaie désespérément de résoudre le mystère afin d’empêcher son propre meurtre potentiel. Alors qu’il cherche des réponses, il devient de plus en plus instable, aidé en partie par ses propres actes douteux ainsi que par ses affrontements avec trois sorcières dans le petit village de Much Deeping et le nombre de lapins morts et de poupées de paille effrayantes certains une entité malveillante part sur sa voiture.

Comme avec la plupart des bons spectacles psychologiques, Easterbrook n’est pas le seul personnage à traverser des troubles émotionnels dans la série – sa deuxième femme, Hermia (Kaya Scodelario) subit également une dépression mentale complète. Au début de la série, elle se rend compte que son mari la trompait (avec une femme dont le nom figurait sur la liste et qui est l’une des premières à mourir, pas moins), et elle gère les informations avec une rage à peine réprimée comme elle a du mal à maintenir son image de femme au foyer britannique parfaite des années 1960. La dégradation mentale des deux personnages se complètent alors que les deux commencent leur spirale descendante respective, et bien que la situation critique d’Hermia soit l’intrigue secondaire de la série, c’est sa lutte pour gérer sa colère dans les limites des attentes du début des années 1960 qui est la plus convaincante .

Alors que Easterbrook et Hermia s’effondrent, l’histoire serpente – les personnes sur la liste continuent de mourir, et nous en apprenons plus sur le passé et le présent compliqués (et souvent sordides) de Easterbrook. Spoiler doux: rien de ce que nous apprenons n’est bon, et il devient difficile de dialoguer avec l’un des personnages. Il y a des scènes agréables qui évoquent simultanément Mad Men et The Shining au fur et à mesure que les choses évoluent, et à un certain moment, il devient intentionnellement difficile de savoir pour qui nous devrions nous enraciner. Cette ambiguïté, encore une fois, n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais il y a une fine ligne entre l’ambiguïté et la confusion. Le spectacle tombe parfois du mauvais côté de cette ligne, et à la fin de la série, vous vous retrouvez n’aimant vraiment personne et donc ne vous souciant pas vraiment de ce qui leur arrive.

Cependant, la série fait mieux: elle joue avec ce qui est réel et ce qui ne l’est pas et joue avec les attentes du public quant à savoir s’il y a des forces surnaturelles à l’œuvre (à la manière des trois sorcières de Much Deeping) ou s’il y a une autre force malveillante. assassiner des gens. Cette incertitude sur ce qui est réel et ce qui ne l’est pas est l’une des forces du spectacle. Et tandis que la série se concentre sur la terreur psychologique, le polar est toujours là – la révélation de qui ou de quoi est à l’origine des meurtres est suffisamment satisfaisante, et elle résout les principales questions que l’on pourrait avoir sur le mystère du meurtre.

Il y a aussi une certaine satisfaction à la fin dans la mesure où ceux qui ont mal agi obtiennent leur réassurance (Pour la plupart au moins? La toute dernière scène est, en un mot, déroutante.) Et dans l’ensemble, ceux qui recherchent un conte sombre et effrayant tournant autour d’un tas de gens horribles l’apprécieront probablement. Et même si ce n’est pas votre tasse de thé, il y a aussi des sorcières, des lapins morts et des poupées de paille étranges qui vous feront sortir et vous donneront peut-être des cauchemars. Ai-je mentionné cela?

***

The Pale Horse est maintenant en streaming sur Amazon Prime Video.

