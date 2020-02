Inévitable! Justin Bieber devient chaud en direct en parlant de sa femme Hailey

L’idole de la pop mondiale, Justin Bieber a révélé ce qui l’a inspiré à écrire “Yummy” et ce qu’il a répondu a fait monter la température Yummy-Yummy!

3 février 20208 h 47

L’idole de la pop mondiale, Justin Bieber a révélé ce qui l’a inspiré à écrire “Délicieux“et ce qu’il a répondu a fait monter la température Yummy-Yummy!

Dans une interview pour l’émission de Ellen DeGeneres, le Canadien a répondu, sans mâcher ses mots, ce qui l’avait inspiré à enregistrer ce super succès. “Ma vie intime”, nous espérons qu’avec votre Hailey femme.

Après avoir donné cette réponse, Justin Il avait l’air un peu “chaud” et a même demandé s’ils ne sentaient pas que la température avait augmenté. “Ils n’ont pas chaud?”

Il a également parlé du jour où il a décidé de proposer le mariage à Hailey Baldwin et il a assuré qu’il était extrêmement nerveux, non pas parce qu’elle allait le rejeter, mais à cause de l’engagement qu’il allait assumer.

Il a également dit que cela ne lui avait jamais traversé l’esprit que lorsqu’il la rencontrerait, alors que les deux n’étaient que des enfants, elle serait la femme de sa vie.

“Elle est merveilleuse … Je veux passer le reste de ma vie avec elle.”

