Infamous Flyers Mascot, Gritty, accusé de poinçonner un jeune fan

La police enquête sur l’affaire.



En 2018, les Flyers de Philadelphie de la Ligue nationale de hockey ont fait des vagues en présentant leur mascotte Gritty au monde. Gritty est devenu une sensation sur les réseaux sociaux grâce à son look orange bizarre qui a fait peur aux enfants et aux habitants de Twitter hystériques. Au cours de la dernière année, Gritty est devenu incroyablement populaire à Philadelphie, bien que maintenant, la mascotte fasse l’objet d’une enquête par la police sur un incident présumé qui s’est produit avec un fan.

Selon Yahoo! Sports, Gritty a frappé un fan de 13 ans dans le dos lors d’un événement de rencontre. Au fil de l’histoire, Brandon Greenwell a touché la tête de la mascotte et c’est à ce moment que Gritty a couru après l’enfant et l’a frappé dans le dos. Les Greenwell et les Flyers doivent encore parvenir à un règlement, alors maintenant, le père de Greenwell porte l’incident à la police et il fait maintenant l’objet d’une enquête.

Bennett Raglin / .

Les Flyers affirment qu’il n’y a eu aucun témoin et qu’ils ont mené leur propre enquête. Des excuses ont été envoyées à la famille Greenwell et on leur a proposé un moyen de remédier à la situation. Pour l’instant, il semble que les Greenwell soient mécontents de la réponse des Flyers et c’est pourquoi les autorités sont impliquées.

Une enquête policière peut peut-être donner aux deux parties la fermeture dont elles ont besoin. Nous sommes sûrs que toute la mafia de Gritty traverse actuellement une période difficile.

