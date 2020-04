Infinity War ‘, 25 ans Spider-Man Pasta & More / Film

Vous voulez voir des images de gameplay du nouveau Marvel Ultimate Alliance 3 expansion? Comment pouvez-vous ressembler Venin de Spider-Man: Maximum Venom? Quoi de neuf sur le Homme araignée suite de jeu vidéo destinée à PlayStation 5? Volonté Bro Thor rentrer Thor: Amour et tonnerre? Le saviez-vous Thanos presque volé des âmes Avengers: Infinity War? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Jetez un œil au nouveau Marvel Ultimate Alliance 3: L’Ordre Noir pack d’extension avec Docteur Doom.

DC Comics recommencera à distribuer des bandes dessinées aux magasins avec Lunar Distribution et UCS Comic Distributors.

Kevin Smith et Jason Mewes créé une publicité de jouets old school pour certains Homme chauve-souris jouets de Spinmaster.

Agents du SHIELDLa dernière saison de Daniel Sousa, qui peut créer un lien vers Les Vengeurs.

Doubleur Ben Pronsky révèle comment parler comme le Homme araignée méchant dans Disney XD Venin maximum.

Les ressources de bandes dessinées ont rassemblé des rumeurs et des détails concernant la PlayStation 5 Spider-Man 2.

L’artiste conceptuel John Staub a publié un Avengers: Infinity War pièce où Thanos a pris l’âme de tout le monde.

James Gunn a travaillé sur une autre propriété DC Comics sans nom avant de décider de prendre The Suicide Squad.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: