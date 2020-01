Infinity War Art révèle une scène effrayante horrible

Thanos est un gars brutal et brutal. C’est plus que adéquatement décrit à travers Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. Cependant, cette scène supprimée aurait définitivement percuté ce point – en nous donnant une fenêtre sur la façon dont le Mad Titan traite ses propres soldats, les monstrueux Outriders.

L’artiste conceptuel Jerad S.Merantz a partagé certaines de ses œuvres sur Instagram qui dévoile des plans avortés pour le film 2018. Les horribles pièces représentent une tête d’Outrider décapitée câblée à un peu de machines de l’ère spatiale. Dans sa légende, Merantz explique que le film aurait à l’origine vu le méchant utiliser ses sbires pour espionner les Avengers. Thanos aurait alors coupé leurs crânes et vu leurs souvenirs via cet engin.

“Voici un premier concept que j’ai fait pour #avengersinfinitywar”, lit la légende de Merantz. «Dans la première version du script, #Thanos utilisait les #outriders pour espionner les #avengers. Il enlèverait alors leurs têtes et les brancherait sur ces machines qui projetteraient leurs souvenirs pour qu’il les regarde. C’était une idée géniale, mais jamais réalisée dans le film final. »

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Bien que cet art conceptuel n’ait pas été réalisé à l’écran, une idée similaire a finalement été explorée dans Fin du jeu. Lorsque les ondes cérébrales de la nébuleuse actuelle interfèrent avec l’esprit de la nébuleuse de 2014, Thanos fait projeter holographiquement les souvenirs de son sosie, ce qui signifie qu’il peut espionner les Avengers. Son mépris insensé pour les Ourtriders a également été démontré plus tard dans le même film, quand il ordonne que l’artillerie soit tirée sur ses propres troupes juste pour obtenir la sorcière écarlate de son dos.

Quant à l’angle de décapitation, c’est Thanos lui-même qui a perdu la tête dans Endgame, grâce à Thor. De plus, une autre scène supprimée aurait vu le jeune Thanos voyager dans le temps décapiter un autre Captain America et le jeter aux pieds des héros. Ce sont trois tentatives de décapitation à travers Avengers: Infinity War et Endgame. De toute évidence, les Russos ont une chose étrange pour les décapitations.