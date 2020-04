Infinity War BTS Pic montre un docteur étrange en armure d’Iron Man

Le co-auteur de Avengers: Infinity War, Stephen McFeely, a révélé une photo en coulisse d’une scène supprimée impliquant Iron Man et Doctor Strange.

Depuis que Avengers: Infinity War a fait ses débuts dans les théâtres, les fans ont appris une version supprimée de la scène dans laquelle Iron Man et Spider-Man sauvent le docteur Strange des griffes d’Ebony Maw. Dans cette version alternative de la séquence, Doctor Strange et Iron Man se retrouvent à échanger des tenues à un moment donné.

Lors d’une Avengers: Infinity War Quarantine Watch Party organisée par ComicBook.com, les co-auteurs Christopher Markus et Stephen McFeely ont repris le compte Twitter du magasin et ont révélé une photo en coulisse de la séquence susmentionnée. Les scénaristes ont également révélé qu’il y avait d’autres versions de la scène de sauvetage Iron Man / Doctor Strange qui étaient finalement trop longues pour rester dans la sortie en salles.

Découvrez la photo des coulisses d’Iron Man et du docteur Strange dans le post ci-dessous.

Il y avait donc d’autres versions de ce sauvetage. Certains étaient tout simplement trop impressionnants (et longs) pour être conservés. Mais encore, on peut rêver… #Infinitywar #QuarantineWatchParty -SM pic.twitter.com/ZToVfWpnHg – ComicBook.com (@ComicBook) 27 avril 2020

Auriez-vous aimé voir cette scène se jouer à l’écran? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel d’Infinity War de Marvel Studios:

«Un voyage cinématographique sans précédent de dix ans dans la création et couvrant tout l’univers cinématographique Marvel, Avengers: Infinity War de Marvel Studios apporte à l’écran la confrontation ultime et la plus meurtrière de tous les temps. Les Avengers et leurs alliés de super-héros doivent être prêts à tout sacrifier pour tenter de vaincre le pouvoir de Thanos avant que son blitz de dévastation et de ruine ne mette fin à l’univers. »

Réalisé par Anthony et Joe Russo à partir d’un scénario écrit par Christopher Markus et Stephen McFeely, Avengers: Infinity War stars Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman , Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danai Gurira, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin et Chris Pratt.

Avengers: Infinity War est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra-HD, Blu-Ray et DVD.

Source: ComicBook.com