Infinity War Moment entre Spider-Man et Star-Lord

Un des mystères qui a toujours hanté Avengers: Infinity War et ses fans sont la façon dont Star-Lord a réussi à attraper Spider-Man dans une prise de tête en dépit d’être un humain régulier.

La chose délicate d’avoir autant de super-héros avec des capacités différentes sur les grands écrans dans un seul film est d’écrire le script d’une manière qui échappe aux trous de l’intrigue ou aux erreurs logiques si les fans dévoués y pensaient trop. Et tandis que les frères Russo ont fait un excellent test avec Captain America: Civil War et ont réussi à faire du très bon travail avec les deux derniers films de la saga Infinity, du moins en ce qui concerne ces incohérences, les fans aux yeux d’aigle sont un épreuve inévitable. À leur désavantage, de nombreux fans regardent ces photos de manière obsessionnelle encore et encore et de nouvelles dérapages sont susceptibles de surgir de temps en temps.

Par exemple, pendant Infinity War, lorsque les Gardiens de la Galaxie et l’équipe de nouveaux Avengers d’Iron Man arrivent sur le monde natal de Thanos, ils se mettent un peu à la bagarre. Au cœur du conflit, Spider-Man, qui a renforcé sa force et son agilité, sans parler du sens de l’araignée pour le mettre hors de danger, est facilement pris dans les bras de Star-Lord. Je suppose donc que la question qui se pose est la suivante: comment est-ce arrivé?

Eh bien, les écrivains pourraient avoir leurs propres explications sur ce qui s’est vraiment passé là-bas, mais Tom Holland nous a juste donné la réponse parfaite, en disant dans ce qui suit dans une récente interview:

«Je voulais être câliné par Chris Pratt.»

À la défense de Spidey, le personnage était assez désorienté lorsqu’il est arrivé sur la planète extraterrestre, il est donc juste de supposer qu’il n’était pas exactement au sommet de son art. Pourtant, les fans ne devraient pas trop se raccrocher à des détails comme celui-ci, de peur de ruiner leur expérience d’une franchise de cinéma qui met en scène un dieu littéral qui peut invoquer la foudre jusqu’au sol.

