Infonavit étend les PME à Covid-19

Mexico.- Le Conseil national de l’agriculture, lors de la Conférence nationale convoquée par le CCE, a appelé à établir le Grand accord national pour la relance économique, la protection des emplois et surtout la garantie de la chaîne alimentaire et d’approvisionnement.

À cet égard, l’autorité fédérale en matière de commerce, a évoqué lors de la conférence, la nécessité d’un dialogue entre les agents publics et les acteurs économiques, pour assurer l’approvisionnement, s’informer sur l’évolution du secteur et surtout assurer le commerce international, a indiqué le sous-secrétaire Commerce extérieur du Ministère de l’économie, Luz María de la Mora.

Il a expliqué que pour faire face à la conjoncture mondiale, des progrès sont réalisés pour garantir les processus utilisant le plus possible les canaux numériques, ils ont convenu avec des partenaires commerciaux, de l’Union européenne et du Japon, qu’un certificat d’origine n’est pas requis et que des chiffres sont utilisés. exportateur d’occasion, ainsi que d’autres mesures avec les 50 partenaires commerciaux du Mexique, a expliqué le sous-secrétaire au Commerce extérieur.

Les intervenants ont évoqué le souci de la sécurité des canaux de production et de distribution des denrées alimentaires et des fournitures ainsi que la garantie des services publics dans les zones rurales. Sur ce point, Miguel García Winder, sous-secrétaire à l’agriculture et au développement, a annoncé mardi 28 mars une nouvelle rencontre avec le ministère de la Sécurité.

Ils ont expliqué que le secteur agro-industriel est un réseau très complexe et qu’il a également fait partie d’une importante réduction budgétaire. Des ressources doivent être injectées pour répondre aux besoins de ce secteur et augmenter l’offre.

Le Covid-19 nous a saisi avec 24 milliards de pesos de moins, dans le secteur agricole, ce qui a d’énormes répercussions sur le terrain, “ce qui a été fait en 12 mois est inhumain”, a dénoncé Carlos Muñiz, président de l’Association mexicaine de Secrétaires du développement agricole (AMSDA).

Bien que la chaîne d’approvisionnement alimentaire se soit maintenue, la demande de produits carnés a diminué de 50%, la consommation de lait, de porc et de viande a diminué. De plus, comme il y a moins de gens dans les rues, nos collègues ne se reposent pas, elles ont besoin d’un transport facile, a déclaré Gloria Carrillo Salinas, secrétaire de la CTM Women’s Action.

Les députés et les spécialistes ont souligné l’importance de générer un certificat Covid-19, avec des règles et règlements pour garantir le commerce intérieur et extérieur dans des conditions sanitaires optimales. Ils ont ajouté que les alliances vertueuses pour le secteur de la pêche devraient être renforcées, ainsi que la réduction des importations, le maintien de l’approvisionnement alimentaire mondial, considérant les travailleurs agricoles comme essentiels, l’investissement dans des systèmes régionaux efficaces de numérisation et la transparence des chaînes de valeur.

Ils ont souligné que le prix et le contrat des producteurs doivent être protégés et que pour réduire les coûts, le diesel et l’essence doivent être exonérés de taxes, soutenant ainsi le producteur primaire, ont-ils proposé.

