Ingrid Martz, son bébé est tombé dans les escaliers et a eu une grosse frayeur | Instagram

Il y a environ sept mois, l’actrice Ingrid Martz Elle est devenue mère, se souvient d’un entretien avec l’un des événements les plus effrayants qu’elle ait vécu avec sa fille lorsqu’elle est tombée des escaliers.

Ce fut une énorme peur qui a pris l’actrice ce n’est pas quelque chose que quelqu’un tombe dans les escaliers parce qu’on peut frapper beaucoup.

L’actrice raconte le spectacle Vendre que lorsque sa fille n’était qu’un nouveau-né, elle a descendu les escaliers.

“Je monte les escaliers avec mon bébé dans mes bras et je ne mets pas mon pied sur la marche et je vais sur ma bouche et je vois juste comment il a volé …” Martz commença à parler.

“Il a frappé les escaliers, nous sommes allés aux urgences, aux rayons X et bien sûr, à ce moment-là, vous courez et emmenez votre fille à l’hôpital, Tu es très fort et je suis arrivée à la maison et je n’ai pas pu m’arrêter de pleurer pendant environ 5 heures, parce que j’avais un sentiment de culpabilité, car en plus, ma fille n’a fait aucun bruit. “

L’actrice dit que tout s’est passé en l’espace de quelques secondes, ce qui pour elle a été la plus longue seconde de sa vie car son bébé Cela n’a fait aucun bruit, après quelques secondes le nom de la fille de Martina Martz a finalement pleuré.

Après leur retour de l’hôpital, Ingrid se déchaîne en larmes jurant à sa propre fille qu’à l’exception des consultations, il ne marcherait plus jamais dans un hôpital, heureusement le bébé est sorti de cette situation et n’était qu’une peur.

Le protagoniste de “Zacatillo: une place au coeur” Elle est actuellement âgée de 40 ans, mariée à Rodrigo Luque, l’actrice a rejeté certains projets car elle souhaite se concentrer sur sa famille et surtout sur sa belle fille.

