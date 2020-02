‘Insatiable’ annulé chez Netflix après seulement 2 saisons

Insatiable, l’une des séries les plus controversées de Netflix, a vu sa chance s’épuiser après seulement deux saisons. Après beaucoup de rumeurs et de débats, Insatiable a été annulé par Netflix.

Insatiable est une comédie noire originale de Netflix créée par Lauren Gussis. La série était à l’origine présentée pour The CW mais a finalement trouvé sa place sur Netflix. Netflix, sans doute, a eu l’une de ses plus grandes controverses lorsque la série a été annoncée en 2018, avec plus de 270000 personnes signant une pétition sur Change.org pour retirer la série. En fin de compte, Netflix a persévéré et Insatiable a été l’une des séries Originals les plus regardées de 2018.

Quel est le statut de renouvellement Netflix pour Insatiable?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: annulé (dernière mise à jour le 14/10/2019)

Les mauvaises notes des critiques et le nombre insuffisant de téléspectateurs ont finalement conduit à l’annulation d’Insatiable sur Netflix. L’une des séries les plus bizarres sur Netflix à ce jour, la première saison a causé un immense émoi, grâce à son histoire controversée.

Pour ceux qui ne savaient pas pourquoi Insatiable était considéré comme controversé, c’était la prémisse réelle de la série qui avait déclenché une grande partie d’Internet. Beaucoup croyaient que la prémisse de la série favorisait la honte des graisses.

La controverse qui en a résulté a fait en sorte que beaucoup se sont rassemblés sur Netflix pour voir la série par eux-mêmes. Grâce au grand nombre de téléspectateurs, cela a donné lieu à une deuxième saison. Si Twitter est quelque chose à faire, Insatiable est certainement un plaisir coupable et les fans en demandent plus. Mais suffira-t-il à Netflix de renouveler la série pour la saison trois?

La première saison n’a pris qu’un mois avant d’être renouvelée, mais cela fait quatre mois depuis la sortie de la deuxième saison, et le sort est enfin scellé.

L’histoire a-t-elle besoin d’une troisième saison?

Il y aura certainement beaucoup de fans en colère d’Insatiable car il y avait beaucoup de fils d’histoire à démêler.

La finale s’est terminée avec Patty se réconciliant avec son amour pour le meurtre, et plutôt que de se considérer comme une victime, elle se considère désormais comme étant autonome, allant même jusqu’à décrire à Bob que “ rien n’a aussi bon goût que le sentiment. ” Patty n’est pas seulement un danger pour elle-même mais pour quiconque se met sur son chemin. La seule personne qui sait à quel point Patty est vraiment dangereuse, Bob, est en prison, cela laisse Patty libre de laisser une trace de destruction dans son sillage.

Patty est maintenant à la recherche de Regina afin qu’elle puisse effacer le nom de Bob. Elle a clairement fait savoir qu’il ne suffisait pas d’effacer le nom de Bob et de montrer le monde de la culpabilité de Regina en tant que tueur de reconstitution historique. Patty a bien l’intention de tuer Regina lorsqu’elle en aura l’occasion.

Patty est certainement en train de devenir la méchante de la saison prochaine et cela ne peut se terminer que dans un sens. L’histoire a certainement besoin d’une troisième saison, et nous nous attendons à ce que ce soit la toute dernière saison d’Insatiable.

Comment les abonnés ont-ils réagi à Insatiable season 2?

En suivant les tweets ci-dessous, de nombreux abonnés se sont connectés pour la deuxième saison de la saison 2 d’Insatiable:

La saison 2 insatiable était l’une des choses les plus folles que j’ai jamais regardées et j’en ai aimé chaque minute de toute façon

– McKayla 🤩 (@McKayla_Montoya) 12 octobre 2019

ILS ONT TERMINÉ LA SAISON 2 COMME CELA?! SOMMES-NOUS ENFANTS?! J’AI BESOIN DE LA SAISON 3 MAINTENANT! #Insatiable # Insatiable2

– Giovanna Graziano (@ giobellax3) 12 octobre 2019

La saison 2 de #Insatiable @insatiable_ est folle. Je ne vais pas le gâcher, mais en fin de compte, j’avais raison de dire que c’était comme Dexter. Le service aux fans était incroyable, la folie était palpitante et la finale était magnifique. J’ai tout mordu aujourd’hui. Et je suis content de l’avoir fait.

– Dex (@dextority) 11 octobre 2019

Malgré ce qui semblait être un grand nombre de personnes qui regardaient Insatiable, ce n’était peut-être pas le cas après tout.

Quelle est la date de sortie de Insatiable saison 3 Netflix?

Comme la série a été annulée, la réponse facile n’est plus jamais.

Aimeriez-vous voir une autre saison d’Insatiable? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!