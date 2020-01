Insecure Season 4 Teaser fixe la première date de la série comique de HBO

L’insécurité de la saison 4 fixe la date de la première de la série humoristique de HBO

HBO a publié le premier teaser de la quatrième saison de 10 épisodes de leur série à succès Peu sûr, révélant la date de première du retour très attendu de l’émission. Mettant en vedette Issa Rae, deux fois nominé aux Golden Globe, la saison 4 devrait faire ses débuts le 12 avril, plus d’un an depuis la diffusion de la finale de la saison dernière en 2018. Regardez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Peu sûr explore l’expérience des femmes noires. Il suit l’amitié de deux femmes noires alors qu’elles traitent leurs propres défauts de la vie réelle tout en essayant de naviguer dans des mondes différents et de faire face à une série sans fin d’expériences quotidiennes inconfortables.

La série de comédie dramatique met en vedette Issa Rae (The Hate U Give, Peu) comme Issa Dee, Yvonne Orji comme Molly Carter, Jay Ellis (Escape Room) comme Lawrence Walker, Lisa Joyce comme Frieda, Natasha Rothwell (Saturday Night Live) comme Kelli, Amanda Seales (noirâtre) comme Tiffany DuBois et Y’lan Noel (La première purge) en tant que Daniel King. Pour sa performance dans la série, Rae a déjà reçu deux Golden Globe et une nomination aux Emmy Awards pour la meilleure actrice d’une série comique.

La série a été créée par Issa Rae et Larry Wilmore avec Rae en tant que producteur exécutif aux côtés de Prentice Penny, Melina Matsoukas, Michael Rotenberg, Dave Becky, Jonathan Berry, Jim Kleverweis et Dayna Lynne North.