Insérez la pièce, la capitale au XXIe siècle, Bacurau, Scream, Queen! Mon cauchemar sur Elm Street, Charm City Kings – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous revenons sur une légende de l’arcade, mangeons les riches, devenons bizarres avec Udo Kier, réalisez combien merveilleusement transgressif Cauchemar sur Elm Street 2 était vraiment, et l’âge adulte à West Baltimore.

Insérer une pièce

Réalisateur Joshua Tsui a un documentaire qui est maintenant sur ma liste incontournable.

L’histoire orale d’une équipe de geeks et de inadaptés à l’arrière d’une usine de Chicago créant les plus grands jeux vidéo (Mortal Kombat, NBA JAM et autres) de tous les temps.

Eugene Jarvis, le créateur de jeux vidéo classiques des années 80 tels que Defender et Robotron, revient dans l’industrie dans les années 90. Dans le processus, il rassemble une équipe qui est pionnière du concept de mise en action en direct dans les jeux vidéo, déclenchant une nouvelle ère dans les arcades.

La technologie se développe en succès massifs tels que Mortal Kombat et NBA Jam et bientôt l’équipe commence à conquérir le monde. Ce qui a commencé comme un petit groupe soudé commence à faire face au succès et finalement à l’essor de la technologie grand public.

Ce n’est pas un léger sur le matériel, mais c’est un doc venteux. Ce n’est pas comme si nous parlions de l’ascendant de Nintendo, ou comment Blizzard est devenu une force dominante dans le jeu, nous parlons de NBA Jam. Ce que, à toutes fins utiles, je ne veux pas explorer. Il est toujours amusant de voir comment de grands esprits ont transformé une passion en une entreprise qui a besoin de clients réguliers pour survivre. En termes de jeux vidéo, Midway était l’un des grands.

Criez, Reine! Mon cauchemar sur Elm Street

Réalisateurs Roman Chimienti et Tyler Jensen explorent l’une des séquences les moins parlées.

Quand A NIGHTMARE ON ELM STREET 2: FREDD’’S REVENGE est sorti en 1985, il ne fallut pas longtemps pour que les gens remarquent que quelque chose était juste un peu différent. La prémisse de la suite d’un adolescent nommé Jesse (Mark Patton) devenu possédé par Freddy était un départ des tropes slasher embrassés par l’original.

Cependant, c’est la scène de la douche homoérotique du film, une incursion dans un bar en cuir gay, et le positionnement de Patton en tant que reine de l’écran qui a soulevé plus de quelques sourcils et est devenu le principal sujet de discussion lorsque l’on parle du film pour les années à venir. Au milieu des contrecoups et des pointages du doigt sur l’impact de sa sexualité sur le film et la peur que les homosexuels et le sida imprègnent la culture au milieu des années 80, Mark Patton a quitté Hollywood. Aujourd’hui, plus de trois décennies plus tard, il veut remettre les pendules à l’heure.

SCREAM, QUEEN! MY NIGHTMARE ON ELM STREET est un type spécial de documentaire révélateur, invitant les fans non seulement à se délecter de l’unicité de Batshit de NOES2, mais aussi en leur demandant de tenir compte de ce que cela signifie pour le film d’exister en premier lieu.

Je veux dire, que devez-vous savoir d’autre pour cette explication approfondie ci-dessus? La bande-annonce agit avec élégance comme une amorce pour la discussion sur ce que ce documentaire va explorer. En regardant en arrière au moment où ils l’ont publié, comprendre quel type de contenu était et n’était pas autorisé dans la société polie des cinéphiles, et comment ce film a affecté sa star est fascinant. Oui, la bande-annonce est sortie l’année dernière, mais c’est la première fois que j’en entends parler et, comme elle sortira la semaine prochaine, le timing ne pourrait pas être plus parfait.

Charm City Kings

Ce fil par le réalisateur Angel Manuel Soto est basé sur le fabuleux documentaire, 12 garçons O’Clock.

Mouse veut désespérément rejoindre The Midnight Clique, les tristement célèbres cyclistes de dirt bike de Baltimore qui gouvernent les rues d’été. Lorsque le chef de Midnight, Blax, prend Mouse, âgé de 14 ans, sous son aile, Mouse se retrouve bientôt tiraillé entre la ligne droite et étroite et une route remplie d’argent rapide et de violence.

Cette bande-annonce a du charme sur des kilomètres et ressemble au genre de film sous le radar qui pourrait nécessiter une attention supplémentaire. Au fur et à mesure que les films de passage à l’âge adulte avancent, celui-ci semble au moins avoir un coup de pouce derrière les récits personnels et sociétaux dans lesquels il va se plonger. Je suis conquis par la netteté absolue du rythme, du montage et, surtout, de la brutalité de cette bande-annonce. Vous pouvez juste sentir l’humidité de l’été qui passe à travers l’écran et je suis là pour tout.

La capitale au XXIe siècle

Réalisateur Justin Pemberton est là pour nous bousiller.

Basé sur le best-seller international de l’économiste rock star Thomas Piketty (qui s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires dans le monde et a placé Piketty sur la liste des personnes les plus influentes de Time), ce documentaire captivant est un voyage révélateur à travers la richesse et le pouvoir, un film qui rompt l’hypothèse populaire selon laquelle l’accumulation de capital va de pair avec le progrès social et met en lumière les inégalités croissantes d’aujourd’hui. Voyageant dans le temps, le film rassemble des références accessibles de la culture pop couplées à des interviews de certains des experts les plus influents du monde, livrant un voyage perspicace et stimulant à travers le passé et dans notre avenir.

J’adore ce genre de documentaires si ce n’est pour aucune autre raison que de nous rappeler les inégalités de la vie. Bien sûr, certains de ces problèmes peuvent être surmontés mais, bien souvent, il y a des choses sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle et que nous n’aurons aucun contrôle. La bande-annonce tisse à merveille son récit avec des têtes parlantes qui aident à garder les choses intéressantes et empêchent cela d’être une conférence économique.

Bacurau

Je ne vais pas mentir ici, je ne sais pas quels réalisateurs Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles font mais je suis tout à fait.

Dans quelques années… Bacurau, petit village du sertão brésilien, pleure la perte de sa matriarche, Carmelita, qui a vécu jusqu’à 94 ans. Quelques jours plus tard, ses habitants (dont Sônia Braga) constatent que leur village a littéralement disparu la plupart des cartes et un drone en forme d’OVNI commencent à survoler. Il y a des forces qui veulent les expulser de leurs maisons, et bientôt, dans une tournure de genre, une bande de mercenaires armés dirigés par Udo Kier arrivent en ville pour cueillir les habitants un par un. Une confrontation acharnée a lieu lorsque les citadins retournent la table aux méchants étrangers, se regroupant par tous les moyens nécessaires pour protéger et maintenir leur communauté éloignée.

Je suis amoureux de la fraîcheur de sa présentation. Il y a de l’originalité dans la façon dont il présente son histoire, ses personnages, ses moments, qui chatouillent cette partie de votre cerveau qui veut juste quelque chose de nouveau. Cela peut être étrange ou rebutant, mais je dirais que c’est exactement ce qui rend ce film super. La bande-annonce vous donne une longueur d’avance narrative, mais s’il y avait une bande-annonce qui explique comment vous incitez quelqu’un à voyager, ce serait celui-ci.

Nota bene: Si vous avez des suggestions de bandes-annonces pour une éventuelle inclusion dans cette colonne, même si vous avez une bande-annonce à présenter, veuillez me le faire savoir en m’envoyant une note à Christopher_Stipp@yahoo.com ou recherchez-moi via Twitter à @ Stipp

Si vous les avez manqués, voici les autres bandes-annonces que nous avons couvertes / Film cette semaine:

Articles sympas du Web: