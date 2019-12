Inside Man Most Wanted Review – / Film

Publié le vendredi 27 décembre 2019 par Rob Hunter

(Bienvenue à DTV Descent, une série qui explore le monde étrange et sauvage des séquences directes en vidéo de films sortis en salles. Cette semaine, nous allons voler des banques avec des nazis dans la suite du plus grand joint de Spike Lee.)

La carrière cinématographique de Spike Lee est remplie de hauts et de bas, de films qui ont remporté des éloges et des récompenses critiques et d'autres qui ont été oubliés, mais il n'a jamais été un cinéaste enclin à casser le box-office. La seule exception, et son seul film à rapporter plus de 100 millions de dollars, est Inside Man de 2006. La direction de Lee, aux côtés d'un casting stellaire, d'un scénario serré et d'un budget respectable, a abouti à un film qui a réussi auprès des critiques (certifiés frais!) Et du public (184 millions de dollars dans le monde!).

C’est aussi une sortie d’Universal Pictures, ce qui signifie que maintenant, treize ans plus tard, la division vidéo domestique du studio a créé une suite directe vers la vidéo. Ce n'est pas leur premier – et sera loin d'être le dernier car les suivis de Sudden Death (1995) et de Bulletproof (1996) sont actuellement en post-production – mais c'est leur plus surprenant. Écoutez, il est possible que devoir endurer des films comme Backdraft II (2019) et Benchwarmers II: Breaking Balls (2019) vient de me briser, mais Inside Man: Most Wanted est en fait… d'accord?

Le début – Inside Man (2006)

Un homme parle à la caméra de ce qui ressemble à une cellule de prison, mais l'espace restreint ne peut pas étouffer sa confiance ou son ego lorsqu'il s'agit de révéler qu'il a commis le vol de banque parfait. Le film revient ensuite dans le temps jusqu'au vol lui-même, et nous regardons un groupe armé prendre le contrôle d'une banque, habiller les otages dans des combinaisons correspondant aux leurs, et aller travailler dans les coffres. Les rues de New York sont remplies de mouvement alors que la police, la presse et les piétons de passage s'installent pour le spectacle. Le détective Frazier prend les devants, mais il est contrecarré par les comportements étranges des voleurs, une femme mystérieuse autorisée à pénétrer sur les lieux par le maire et la propre situation de Frazier impliquant des accusations de vol et de détournement de fonds. Au fur et à mesure que les heures passent, la situation devient plus meurtrière et plus trouble alors que le véritable motif du vol se révèle lentement.

The DTV Plot – Inside Man: Most Wanted (2019)

La Réserve fédérale américaine à New York est une banque qui attire autant de touristes que de clients, mais ils se retrouvent tous pris au piège lorsqu'un groupe armé prend le contrôle du bâtiment et les prend en otage. Des négociateurs du NYPD et du FBI arrivent sur les lieux, mais après de nombreuses enquêtes diligentes sur leurs ordinateurs et leurs téléphones, il devient rapidement clair que ces voleurs de banque ne sont pas des moyens auxquels ils sont confrontés. Ils ne sont pas là pour l'or comme en témoigne leur manque d'intérêt envers les montagnes de lingots d'or à leurs pieds une fois qu'ils sont entrés dans le coffre-fort. Non, ils recherchent quelque chose de très différent – ils sont là pour l'or nazi. Dét. Darbonne et l'agent Stewart voient tous deux des similitudes avec le tristement célèbre «braquage de diamants nazi» de 2006, mais cela ne soulève que plus de questions que de réponses. La voleuse principale s'identifie – c'est vrai, c'est une voleuse! – comme Most Wanted, et ses motivations semblent liées aux joueurs de 2006. Mais à quelle fin? Alors que les minutes passent, la confrontation devient plus sombre et plus meurtrière alors que la véritable raison du vol se fait jour.

Changement de talent

Comme mentionné, Spike Lee a réalisé l’original de 2006 avec grand succès à partir du premier scénario produit par Russell Gewirtz. Gewirtz le poursuivrait avec l'abyssal Righteous Kill (2008), il est donc possible que ce soit un coup de chance. Le producteur Brian Grazer a aidé à le guider, et avec le directeur de la photographie Matthew Libatique (Requiem for a Dream, 2000) et le compositeur Terence Blanchard (25th Hour, 2002) à bord également, le film était un acte de classe de haut en bas. La distribution regorge de talents, à commencer par Denzel Washington en tant que détective tenace, Clive Owen en tant que maître voleur et Jodie Foster en tant que courtier le plus puissant de la ville. Ajoutez Christopher Plummer, Willem Dafoe, Chiwetel Ejiofor et James Ransone, et vous n'avez vraiment aucune raison de vous plaindre. Sérieusement, c'est un casting et une équipe de rêve.

Ces suites de télévision numérique n'ont pas les ressources nécessaires pour se comparer à leurs prédécesseurs théâtraux, mais Most Wanted a atterri une quantité de réalisateur connue dans Michael J. Bassett (Solomon Kane, 2009). Il passe par M.J. maintenant pour une raison quelconque, mais il a encore de solides côtelettes de direction. C'est là que s'arrêtent les noms reconnaissables, car l'écrivain Brian Brightly est une entité inconnue malgré (ou peut-être à cause de) ses trois scénarios précédemment produits, et le reste de l'équipe est également inconnu. Le casting est dans un bateau similaire avec Aml Ameen et Rhea Seehorn s'attaquant aux flics tandis que Roxanne McKee insuffle la vie au voleur de têtes. Ils sont assez compétents, mais seul McKee dépasse le matériau pour montrer une vraie personnalité.

Comment la suite respecte l'original

Il n'y a pas de bonne réponse en ce qui concerne la façon dont ces séquences DTV devraient reconnaître les films originaux, ou si elles le devraient, mais Most Wanted atterrit du côté d'être une suite directe à bien des égards. Aucun des acteurs d'origine ne revient, bien sûr, mais les événements ici sont dictés par ce qui s'est passé précédemment. Arthur Case, le vieux sympathisant nazi surprise joué par Plummer dans le premier film, est décédé, et il s'avère que son fils Dietrich est après une vengeance de longue haleine. Il semble que Case ait été reconnu coupable de crimes de guerre et ait vu son nom courir à juste titre dans la boue, et Dietrich tient Dalton Russell (Owen) pour responsable.

La localisation actuelle de Russell est inconnue de la police, mais ses actions passées ont directement influencé le présent de manière complexe. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous, mais l'idée elle-même est appréciée car elle permet de réaliser qu'il s'agit d'une suite réelle par opposition à une seule de nom. Il n'y a pas de complot ici sans le vol de Russell et la sortie publique du vieil homme, et pour le meilleur ou pour le pire, c'est une bonne chose.

Comment la suite chie sur l'original

Aussi divertissante et engageante que cela puisse être, cette suite fait des choix malheureux en cours de route dans ses efforts pour relier tous ses points. Pour une chose – spoiler – Russell est techniquement dans ce film. Il passe la totalité de son temps à l'écran avec sa tête dans un sac de jute, mais pas pour rien, mais les jeunes bras chamois qui sortent du t-shirt de la femme batteuse n'appartiennent certainement pas à 55 ans. vieux Owen. Pire encore, le film trahit finalement son éclat en donnant le crédit de ce vol antérieur à quelqu'un d'autre. Je vais vous laisser découvrir les détails du qui et du pourquoi par vous-même, mais il suffit de dire que c'est une déception après la nature ingénieuse du braquage du film original.

Cette tendance se poursuit en réalisant que ce suivi n’est pas du tout ingénieux. C'est à peine même intelligent car il ne propose pas de puzzle intéressant pour les téléspectateurs qui seront accrochés en route vers la fin des révélations. Il y a des révélations et des flash-back ici, bien sûr, mais aucun d'eux ne vous laisse impressionné ou impressionné, ce qui est toujours un grand tirage pour les films de braquage. Le film emprunte plusieurs éléments dont la salopette, la cachette cachée, le faux braquage et même le coffre-fort # 392, et il laisse trop peu de place aux sensations fortes originales. Ce que nous obtenons est assez bien, surtout pour les fans de personnages assis, mais le film aurait grandement bénéficié de la construction de son propre mystère pour accompagner ses connexions narratives.

Conclusion

Inside Man: Most Wanted est un petit thriller correct qui réussit assez bien en dépit d'être un pâle suivi du joyau original de Lee. C'est un voyage à petit budget, mais les personnages, la direction et l'histoire font leur travail pour offrir un divertissement passable. Cela peut sembler très critique, mais si vous avez vu l'une de ces autres versions de 1440 Entertainment ou lu les entrées précédentes dans cette colonne, vous savez à quel point même cet exploit mineur est rare – les séquences DTV sont souvent beaucoup plus mauvaises qu'autrement, et les plus recherchées n'est pas mauvais. Je vais le prendre.

