Inside No 9 saison 6 est confirmée – date de sortie, distribution et nombre d’épisodes – HITC

L’avenir de BBC Two’s Inside No 9 s’annonce très brillant après la dernière annonce de la BBC.

BBC One’s Inside No 9 a été l’une des émissions de télévision les plus uniques de ces dernières années.

Créée par Steve Pemberton et Reece Shearsmith, la série d’anthologie est sur nos écrans depuis la première série diffusée en 2014.

En tant qu’anthologie, chaque épisode est entièrement différent; situé dans un nouvel endroit, avec un casting presque entièrement nouveau et racontant une histoire totalement différente.

En conséquence, les fans d’Inside No 9 ne savent jamais exactement ce qu’ils obtiendront avec un nouvel épisode.

Cela rend d’autant plus excitante l’annonce de la BBC que Inside No 9 reviendra pour une sixième et septième série!

Inside No 9 sera de retour pour les saisons 6 et 7!

C’est vrai, le 9 mars 2020, le même jour que l’épisode final de la cinquième série d’Inside No 9, deux nouveaux versements ont été annoncés.

S’adressant à la BBC dans le cadre de l’annonce, les créateurs Steve Pemberton et Reece Shearsmith ont déclaré:

«Nous ne savions pas, lorsque nous avons lancé Inside No. 9 en 2014, que nous finirions avec autant d’épisodes que Countryfile.

«Nous sommes ravis et épuisés dans la même mesure à la perspective de deux autres séries de contes et de fables redoutables.

«Cependant, nous nous efforcerons de présenter le meilleur de ce que la BBC peut faire dans tous les genres avec 30 minutes de narration et des perruques à moitié décentes.

“Nous pourrions même essayer un épisode Countryfile, personne ne s’attendrait à ce que …”

Date de sortie de la saison 6 et nombre d’épisodes

La date de sortie de la série 6 de Inside No 9 n’a pas été confirmée.

Cependant, étant donné que la majorité des séries précédentes d’Inside No 9 sont sorties aux alentours de janvier, février et mars, il est prévu que la série 6 se dirige vers nous au début de 2021.

Quelque chose qui a été confirmé est le nombre d’épisodes pour chaque série. Les séries 6 et 7 contiendront un total de six épisodes chacune, gardant les deux nouveaux versements en ligne avec les cinq séries précédentes.

Qui fera partie du casting?

Steve Pemberton et Reece Shearsmith sont presque garantis d’apparaître dans les deux nouvelles séries car ils sont les créateurs de la série et ont joué dans presque tous les épisodes depuis que la première série a frappé nos écrans.

La vraie question est de savoir qui sera la vedette dans chaque nouvel épisode?

Alors que chaque épisode raconte une histoire totalement nouvelle, Inside No 9 a réussi à attirer une multitude de talents d’acteur de renom tout au long de ses cinq premières séries.

Malheureusement, les détails de l’identité des stars invitées des séries 6 et 7 n’ont pas encore été révélés.

D’ici là, la série 5 de Inside No 9 se termine à 22 heures sur BBC Two le 9 mars 2020 tandis que tous les autres épisodes précédents de Inside No 9 sont disponibles en streaming via BBC iPlayer.

Dans d’autres nouvelles, BBC: Top Gear est-il à la télévision ce soir? La série 28 est-elle terminée?