Insolite! Regardez la photo de Selena Gomez se baignant avec des vêtements OMG!

20 février 2020

Nous ne savons pas ce qui est arrivé Selena Gomez! Mais regardez cette photo où il semble qu’il a oublié quelque chose. Il est entré dans la baignoire habillé!

Cette diva pop américaine semble avoir oublié d’enlever un peu ses vêtements et de mettre une chemise blanche dans la baignoire avec les conséquences respectives …

Et c’est que l’eau a fait son travail sur le tissu et a laissé voir un peu ce qui était en dessous. Wow, cette femme est vraiment belle!

Depuis sa séparation d’avec Justin Bieber, Selena Gomez Elle est de plus en plus habilitée par son propre corps et sa carrière professionnelle.

Nous l’avons vu paraître absolument divine et même avec des décolletés de crise cardiaque, dans ce qu’elle a elle-même défini comme une nouvelle étape de sa vie après avoir surmonté sa relation houleuse avec Justin.

Nous vous adorons Selena!

