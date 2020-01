Insolite! Roméo Santos bouge mieux sa hanche que Ricky Martin Regardez la vidéo!

Le “roi de la bachata” a été capturé sur scène et les fans ont immortalisé ce qui a été son meilleur pas de danse.

17 janvier 2020 07:50

Le célèbre chanteur de bachata Romeo Santos Il a réussi à se qualifier comme l’un des hommes qui transmet plus de sensualité et plus d’euphorie génère ses fans. Aujourd’hui, nous savions qu’il ne le faisait pas seulement avec le chant mais aussi avec sa manière impressionnante de danser.

À plusieurs reprises, il a été arrêté Roméo faire certaines étapes avec le chanteur dominicain Natti Natasha Cependant, la vidéo que nous apportons aujourd’hui aux fans de ce chanteur en laissera sûrement plus d’un sans voix.

Et, sans mentir, nous Mui Nous avons été choqués de voir que cet homme pouvait bouger ses hanches comme ça … Pas parce que nous pensions qu’il danserait mal, mais parce qu’il le fait vraiment Roméo quand il est sur scène, avec toute l’attitude et l’énergie qu’il y met, c’est simplement quelque chose qui est au-dessus d’un autre niveau.

L’une des plus grandes confessions qu’il a faites Roméo est que bien que les paroles de ses chansons soient très superbes et projetées sur scène beaucoup de sécurité, la vérité est qu’il est un homme plutôt timide et ne pourrait jamais dédier une de ses chansons à une femme.

Ainsi que Roméo Il est attrayant est très jaloux de sa vie personnelle. À plusieurs reprises, il a été dit qu’il avait une femme et même deux enfants, mais dans ses réseaux sociaux, vous ne pouvez voir que des échantillons de son travail et de sa vie professionnelle. Un génie!

