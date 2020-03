Instagram censure une photo érotique de Thomas Doherty («Les descendants») dans laquelle le paquet est marqué

Le jeune acteur Thomas Doherty est sans aucun doute l’un des visages les plus en vue dans le monde du théâtre.. Et c’est qu’à seulement 24 ans, cet Écossais a déjà participé à d’importantes productions télévisuelles qui lui ont valu une reconnaissance méritée auprès du jeune public. Ce que le garçon ne pouvait espérer, c’est qu’on allait en parler, mais pas à cause de ses compétences d’acteur, cette fois, il est au centre de l’ouragan pour une partie de son anatomie qui a été marquée (et beaucoup) sur son pantalon et qu’il a suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux.

Thomas Doherty («The Descendants») marque le paquet dans une image miroir Thomas Doherty

Le garçon a décidé de publier une image sur son compte Instagram officiel dans laquelle on pouvait le voir poser devant le miroir vêtu d’un T-shirt blanc et pantalon serré dans lequel tout était marqué. L’objectif de la photo, selon lui, était de montrer sa nouvelle moustache, mais il est clair que c’est ce dont ses fans étaient le moins conscients et c’est que le pantalon était très clairement marqué son colis. Bref, une photo provocante comme tant d’autres, mais le problème est venu quand Instagram ne l’a pas acceptée et n’a donc pas hésité à censurer l’image immédiatement.

De cette façon, l’acteur, comme il l’a lui-même expliqué, Il a reçu une notification des responsables du réseau social l’avertissant qu’il avait publié une image à “contenu sexuel”. Thomas Doherty s’est particulièrement indigné du sujet et il est très possible que cet avertissement soit venu après qu’un ou plusieurs de ses followers aient rapporté l’image à Instagram. Malgré cela, les fans ont été plus rapides et ont rapidement capturé l’image avant cette censure inexplicable et, par conséquent, l’image du package Doherty circule déjà librement sur d’autres réseaux sociaux tels que Twitter et est très commenté par tous les fans de l’artiste, qui sont toujours choqués par ce qui est marqué sur ce pantalon.

Un visage avec une grande projection

Thomas Doherty est un jeune acteur qui a réussi de manière très notoire, notamment sur Disney Channel. Le jeune interprète a participé à ‘The Lodge’ d’abord mais est devenu surtout connu pour son rôle dans la saga ‘The Descendants’, de la célèbre chaîne pour enfants et jeunes. En même temps, nous l’avons vu participer à la fiction ‘Legacies’ sur la télévision américaine The CW et en 2020, il sera confronté à l’un des plus grands défis de sa carrière et c’est qu’il est l’un des protagonistes de la nouvelle redémarrage déjà en cours de la légendaire série jeunesse «Gossip Girl».

.