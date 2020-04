Instagram révèle pourquoi la radio de quarantaine de Tory Lanez a été bloquée

La radio de quarantaine de Tory Lanez a été arrachée mardi.

L’émission populaire est devenue un phénomène sur Instagram Live au milieu de la quarantaine, avec des niveaux d’audience atteignant 350 000. Drake, Justin Bieber, Chris Brown et Bryson Tiller ont tous fait des apparitions. Tory invite également régulièrement ses téléspectatrices à twerk, mais certains de ses invités ont franchi la ligne en s’exposant trop d’eux-mêmes. Après avoir violé les conditions d’Instagram avec l’affichage racé, son compte a été temporairement bloqué de la mise en ligne pendant une semaine jusqu’au 14 avril.

“Nous restreignons certains contenus et actions pour protéger notre communauté”, a lu un message d’Instagram, que Tory a partagé avec ses followers.

Après avoir perdu ses privilèges en direct, Tory est allé sur Twitter pour lancer le mouvement #FreeTory. Il a également lancé un deuxième compte Instagram @TheQuarantineRadio, également désactivé. “Nous reviendrons #FreeTory”, a-t-il promis.

Lors d’une interview avec The Shade Room, le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, a révélé pourquoi le géant des médias sociaux avait désactivé son compte. “La radio de quarantaine n’est pas interdite”, a-t-il déclaré. “Mais vous ne pouvez pas avoir de nudité sur Instagram. Cela fait partie de nos directives communautaires. Cela fait partie des règles et nous ne pouvons pas faire d’exceptions. Et sur quelques-unes de ces vies hier pour quelques-uns de ces comptes, il y avait de la nudité, nous avons donc dû arrêter la vie. Il y a une courte période de temps où vous ne pouvez pas recommencer à vivre. Nous devons respecter les règles, sinon pourquoi les avons-nous? »

Mosseri, qui est fan de Quarantine Radio, espère que l’émission reviendra tant qu’elle respectera les directives. “J’espère que ça reviendra bientôt, juste pas de nudité”, a-t-il ajouté.