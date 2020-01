Instagram travaille à apporter la fonctionnalité DM à votre bureau

Les DM arrivent sur un bureau près de chez vous.



Alors qu’Instagram a apparemment réussi la plupart des autres fonctionnalités de la plate-forme – introduire la télévision, rendre les utilisateurs dépendants et la possibilité de gagner de l’argent – il y a un aspect qu’ils n’ont pas encore ajouté aux masses. Glisser dans le DM de votre ami, écraser ou célébrité préférée se produit presque très minute et ceux qui le font le plus ont probablement remarqué que vous ne pouvez le faire que sur l’application mobile plutôt que sur la vue de bureau.

Alexander Koerner / .

La nouvelle année a apporté une nouvelle mise à jour à l’application car, selon The Verge, la possibilité de gérer un autre compte fait bientôt son chemin sur le bureau. Selon la publication, seul un «petit pourcentage» d’utilisateurs a la possibilité de le faire dès maintenant jusqu’à ce que l’accessibilité soit parfaite pour être déployée à tous les utilisateurs. La version de bureau inclura toujours tous les aspects du mobile avec la possibilité de taper deux fois pour aimer un message, créer des groupes, envoyer des images depuis votre bureau et voir tous les messages non lus.

Mark Zuckerberg de Facebook (qui possède maintenant Instagram) a précédemment déclaré au New York Times que la messagerie privée, les groupes et les histoires sont les «trois domaines de communication en ligne qui connaissent la croissance la plus rapide». Il est logique qu’Instagram veuille que ses utilisateurs puissent avoir tout trois sur n’importe quel appareil électronique de leur choix.

.