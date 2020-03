Intelligent, sexy, drôle et plein de surprises – / Film

Il y a quelque chose de magique dans la chimie à l’écran. Ce n’est pas facile à simuler, et une mauvaise alchimie entre deux pistes qui sont soi-disant attirées l’une vers l’autre peut mal sombrer dans une prémisse autrement excellente. Donc, quand quelque chose arrive qui semble produire de véritables étincelles entre ses deux personnages principaux, c’est comme regarder des feux d’artifice exploser sur l’écran.

Tel est le cas avec Courir, La série de comédie noire intelligente, drôle et sexy de HBO qui vit et meurt par la chimie de ses rôles principaux. En tant qu’ancien couple d’université réunis après des années d’écart, Merritt Wever et Domhnall Gleeson sont électriques et incroyablement convaincants. Il est facile de se laisser emporter dans leur voyage ensemble, car nous nous achetons véritablement leur attirance.

Ruby Richardson (Wever) et Billy Johnson (Gleeson) vivent actuellement des vies très différentes. Ruby est mariée et a deux enfants, vivant une existence californienne de banlieue qui la fait passer des courses de Target aux cours de yoga. Billy est un gourou de l’entraide qui a réussi, ayant publié deux livres au milieu de tournées qui l’ont amené à offrir des conseils qu’il n’est probablement pas qualifié pour donner. Ces deux-là semblent habiter des galaxies complètement différentes, mais de retour à l’université – il y a 17 ans – ils étaient en couple. Et ils ont fait une promesse: si l’un d’eux envoyait le mot «RUN» à l’autre, et l’autre répondait avec le même mot, ils laisseraient tout tomber, fuiraient leur vie, se retrouveraient à la gare Grand Central, et voyager à travers l’Amérique ensemble.

Run ne perd pas de temps pour arriver à ce point. Rub reçoit un texte «RUN» de Billy un jour apparemment à l’improviste, et cela la découvre. Elle est paniquée, nerveuse, mais aussi excitée. Et après la moindre hésitation, elle renvoie un texte «RUN». Et puis elle est partie comme la foudre, sautant d’un avion de Los Angeles à New York, montant dans un train et trouvant Billy qui l’attendait.

Ils ne se sont pas vus depuis des années, mais l’attirance entre les deux est ravivée immédiatement. En fait, il n’a probablement jamais disparu. Il ressort clairement du saut que Ruby et Billy se trouvent presque irrésistibles, et c’est là que cette chimie entre en jeu. La façon dont Wever et Gleeson se jouent est naturelle, honnête et carrément sexy. La tension sexuelle est à son comble quand ils se réunissent, pleins de scènes où ils se tiennent incroyablement proches les uns des autres, leur respiration lourde, leurs yeux errants. Pour être franc, c’est chaud.

Mais Run, c’est bien plus qu’une romance ravivée. Beaucoup plus. Moins on en dit, mieux c’est, mais il va de soi que ces retrouvailles ne se déroulent pas exactement comme prévu. Alors que leurs tonneaux de train à travers le pays, Ruby et Billy commencent à apprendre que, aussi forts que soient leurs attraits l’un pour l’autre, abandonner leur ancienne vie pour commencer quelque chose de nouveau ne sera pas facile. Pour compliquer davantage les choses, les deux ne sont pas tout à fait honnêtes l’un avec l’autre. Les deux gardent beaucoup de secrets, et les secrets de Billy, en particulier, sont potentiellement accablants – et entraînent encore plus de complications.

Tout cela se déroule avec une précision ajustée et une écriture vive du créateur de la série Vicky Jones. Oui, il y a beaucoup de rebondissements dans Run, mais ils ne se sentent jamais forcés ou cloués pour vous garder à regarder. Chaque moment choquant ici se sent mérité – même si cela ne rend pas ces moments moins surprenants. C’est une expérience tout à fait rafraîchissante – un spectacle intelligent avec un rythme rapide comme l’éclair (chaque épisode dure environ 30 minutes), passant à des parties inconnues.

S’il y a une chose qui peut faire dérailler Run, c’est le ton. La série commence léger et même idiot avant de prendre un virage soudain vers l’obscurité – mais Run parvient à équilibrer parfaitement cela. Alors que les choses deviennent de plus en plus absurdes et dangereuses, et que Billy et Ruby deviennent de plus en plus au-dessus de leurs têtes, il y a un air de fatalisme dans la procédure. “Bien sûr, cela se produirait”, penserez-vous, alors que les choses se tordent.

Aussi solides que soient les scripts de Jones, ce sont Wever et Gleeson qui rendent Run si spécial. Quoiqu’il en soit toujours agité Ruby et Billy, charmant mais maladroit, Billy ne sont pas exactement des personnages faciles à aimer. Mais ils sont presque douloureusement humains dans leurs défauts individuels, ce qui rend leur sort – et leur attraction – encore plus convaincant. Nous pouvons nous voir dans ces personnages et, par conséquent, nous pouvons comprendre les choix qu’ils ont parfois la tête en os. Parce que nous ferions probablement les mêmes choix nous-mêmes.

Lancer des premières sur HBO 12 avril 2020.

