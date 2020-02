Interdisez My Hero Academia en Chine pour la Seconde Guerre

La semaine a été très chargée pour My Hero Academia. Lundi, il a publié le chapitre 259 du manga, et enfin le vrai nom de l’un des méchants, le Dr Ujiko, a été révélé. Les lecteurs ont immédiatement remarqué que le nom faisait référence aux prisonniers qui ont été soumis à des expériences humaines pendant la Seconde Guerre mondiale. La controverse n’a pas attendu, mais Kohei Horikoshi, créateur du manga, a immédiatement répondu qu’il changerait le nom du méchant pour éviter la comparaison malheureuse. Cependant, la Chine a répondu rapidement, et selon un rapport, le dernier nombre de My Hero Academia est retiré des principaux magasins de son territoire.

Selon un rapport d’ABACUS News, la Chine retire le dernier numéro de My Hero Academia des principaux magasins du pays, Tencent et Biblili. Biblili a publié une déclaration disant que il a retiré la pochette de ses étagères “conformément aux politiques de la Chine”et Tencent n’a rien dit à ce sujet. On ne sait pas encore si l’interdiction sera permanente, mais les fans ne peuvent plus accéder aux mangas ou aux librairies numériques.

Kohei Horikoshi a déclaré sur son compte Twitter que le vrai nom du Dr Ujiko serait changé. Dans le chapitre 259 du manga de My Hero Academia, il a été révélé que le nom du Dr Ujiko était Maruta Shiga. “Maruta” était un mot de code avec lequel les soldats japonais de la Seconde Guerre mondiale faisaient référence à des prisonniers chinois et coréens soumis à des expériences humaines.

Le Dr Ujiko est apparu pour la première fois dans le chapitre 59 du manga de My Hero Academia et dans le chapitre 23 de l’anime. On ne sait pas encore quel sera son nouveau nom.

