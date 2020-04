Internet est indigné lors de la nouvelle comédie spéciale de Louis C.K.

Bien qu’il existe une poignée de personnalités hollywoodiennes puissantes qui purgent actuellement des peines de prison après que des allégations de harcèlement sexuel et d’agression aient été révélées pendant le mouvement #MeToo – à savoir Harvey Weinstein et Bill Cosby – il y a aussi quelques célébrités dont la carrière a essentiellement été mis en attente ou annulé en raison des allégations portées contre eux.

L’un des plus connus qui s’inscrit dans cette dernière catégorie est le comédien et l’acteur Louis C.K., qui a été accusée par plusieurs femmes de se masturber devant elles dans de petits endroits fermés (comme dans les chambres d’hôtel ou lors d’appels téléphoniques). Peu de temps après la révélation de ces allégations, Louis a admis qu’elles étaient vraies et a présenté des excuses. Pourtant, il ne fallut pas longtemps avant qu’il ne soit retiré d’une poignée de projets à venir; son long métrage I Love You, Daddy a été abandonné et FX a mis fin à ses activités avec la société de production de C.K., mettant ainsi fin à la série acclamée par la critique Louie.

Cependant, après avoir baissé un peu, Louis est retourné à des spectacles de comédie au deuxième semestre de 2018, qui ont été accueillis avec le soutien et le dédain des autres comédiens. Pas plus tard qu’hier, C.K. a fait des vagues grâce à son tout nouveau spécial comédie, qu’il a rendu disponible sur son site Web personnel pour 7,99 $.

Bien sûr, certains ne sont pas contents de sa sortie, probablement parce qu’ils estiment que son retour est un peu prématuré. Mais C.K. a depuis répondu aux allégations susmentionnées, en publiant une déclaration qui peut être lue ci-dessous:

J’ai l’impression qu’il y a deux types de personnes dans ce monde. Un type a besoin de rire quand les choses deviennent merdiques. En fait, plus les choses sont merdiques, plus les choses sont sérieuses, plus sombres, plus terrifiantes, plus les choses sont dangereuses et désastreuses, plus il est important de rire au milieu et souvent directement en face.

Ces gens croient que ce n’est pas une coïncidence si les êtres humains ont survécu malgré nos corps fragiles et glabres, à travers les moments les plus difficiles.

Les autres types de personnes pensent qu’il est important de mettre de côté le rire dans les moments difficiles et de donner aux choses sérieuses et douloureuses le respect et le silence qui leur sont dus. Et de baisser la tête face au tragique et de faire preuve de bonté envers les personnes qui ont peur et qui souffrent en ne faisant pas la lumière sur leurs peurs ou leur douleur.

Je ne pense pas que l’un ou l’autre de ces types de personnes soit juste au-dessus de l’autre. Je peux seulement dire que j’appartiens au premier groupe.

J’aime et je respecte de nombreux membres de ce dernier groupe et je ne supporte pas beaucoup de mes propres membres.

Quoi qu’il en soit, pour ceux qui ont besoin de rire, j’espère que mon nouveau spectacle vous aidera.

Pour ceux d’entre vous qui ne peuvent pas rire en ce moment, je vous souhaite juste toute la paix que vous pouvez saisir en cette période de merde de merde.

Malgré sa candeur, cependant, la sortie de sa nouvelle comédie spéciale a encore attiré la colère de beaucoup et ci-dessous, vous verrez juste un échantillon de ce que les gens disent sur Twitter:

La chose la plus drôle que Louis CK puisse faire serait de faire payer 8 $ à tout le monde pour regarder une vidéo de lui en train de se branler.

– Luis J.Gomez (@luisjgomez) 4 avril 2020

Vu la tendance de Louis CK, il espérait avoir donné de l’argent aux travailleurs de la santé de New York. Nan. Juste un autre acte horrible d’un homme horrible. Qui n’est pas non plus drôle à distance. pic.twitter.com/geaH5tLaxy

– LilaM (@RMurane) 4 avril 2020

louis ck a commis des agressions sexuelles plusieurs fois sur plusieurs années. il l’a admis. quiconque le défend ou le soutient est une mauvaise personne

– Avery Edison (@aedison) 4 avril 2020

Tout le monde est pris au piège dans une pièce, terrifié et épuisé. Il n’y a jamais eu de moment plus approprié pour Louis CK de sortir un spécial de comédie.

– Elizabeth Quarrin ‘(@feraljokes) 4 avril 2020

Louis CK est une personne de merde qui a passé des années à agresser sexuellement des femmes et à enterrer la carrière de quiconque a osé dire la vérité. Veuillez ne pas lui donner votre argent. https://t.co/v1IaFyjYDq

– Michelle Kinney «RESTEZ LA MAISON F» (@MichelleKinney) 5 avril 2020

Les trolls viennent @ moi pour dire que #LouisCK ne mérite pas de retour, merci d’avoir prouvé mon point de vue. Il profite de la misogynie, s’adressant à ceux qui détestent le mouvement #MeToo. Personne ne mérite un retour. Personne n’a le droit de rachat. Le pardon est gagné. Il ne l’a pas mérité.

– Helana Darwin (@HelanaDarwin) 5 avril 2020

Louis CK était l’un de mes 5 meilleurs comédiens. Ses spéciaux ne devraient pas avoir d’encre.

– lyneka little (@lyneka) 5 avril 2020

j’ai adoré le stand de louis ck autant que le gars suivant mais comme…. je ne veux pas qu’il fasse carrière? ou le succès? déjà? Pour le restant de ses jours?

– alex (@alxrunyon) 5 avril 2020

Louis CK me rend malade.

– Patricia Rose🌹🌊🌊 (@ HowardBeale12) 5 avril 2020

ouais je paye 8 $ pour regarder louis ck ……… ..le regarder manger un tas de merde littérale

– Alex (@AandSandO) 5 avril 2020

Les gens s’enthousiasment pour une émission de Louis CK à venir, n’était-il pas un sex-ravageur massif et louche il y a trois / quatre ans et des trucs ont été annulés à cause de cela?

– Wilder (@ wildebeast1) 5 avril 2020

Pendant ce temps, quelques autres ont plutôt choisi de se moquer de la rapidité avec laquelle certains utilisateurs de Twitter ont exprimé leur opinion sur la nouvelle offre spéciale.

Louis CK a une nouvelle spéciale et Twitter est maintenant comme pic.twitter.com/xNv6oYXABV

– Frank Mineo (@DYmilkshake) 4 avril 2020

Tant de gens drôles et originaux sur Twitter! #LouisCK pic.twitter.com/WLI0PyYdnz

– Billy (@ Wannu001) 4 avril 2020

Si une chose est claire, c’est qu’Internet pourrait ne jamais parvenir à un consensus sur Louis C.K. mérite de revenir dans le monde de la comédie stand-up. Mais si vous avez envie de donner une montre à sa nouvelle spéciale, vous pouvez le faire sur son site officiel.