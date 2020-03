Internet flippe à cause de Tom Hanks contre le coronavirus

Sans aucun doute, Tom Hanks est l’un des acteurs les plus aimés d’Hollywood. Il est sur nos écrans depuis des décennies et nous a apporté d’innombrables rôles exceptionnels et inspirants dans une multitude de films bien-aimés. Internet, en particulier, est amoureux du gars, incapable de voir aucun signe de malveillance derrière ces yeux bleus.

Peut-être que cela a à voir avec le fait qu’il n’a jamais joué que le bon gars dans ses films. Que ce soit Woody de Toy Story, le personnage principal de Forrest Gump et, bien sûr, sa récente représentation de Monsieur Rogers, Hanks reste presque toujours à l’écart du rôle du méchant ou de l’antagoniste. Et il semble que c’est aussi une décision consciente.

Quoi qu’il en soit, cela le rend si sympathique, les gens adorent vraiment l’acteur et donc, il est compréhensible qu’Internet soit un peu en train de s’effondrer maintenant après l’annonce que Hanks a été testé positif pour le coronavirus cette semaine. Il a été infecté, avec sa femme Rita Wilson, alors qu’en Australie, il travaille sur un nouveau film et ci-dessous, vous pouvez trouver un échantillon de la façon dont les gens réagissent sur Twitter.

imaginez être le gars qui a donné tom hanks coronavirus

– cole (@micolemayhew) 12 mars 2020

❤️🙏

– Susan Ackermann (@ Sueack6) 12 mars 2020

Sauvez Tom Hanks et Rita Wilson à tout prix !!!!!!!!!! 😩

– 💋 (@ Zules143) 12 mars 2020

Priez pour vous deux!

Guérissez bientôt!

– Deepak (@ deepak77) 12 mars 2020

Pour l’amour de DIEU, n’enlevez pas Tom Hanks. Tom Hanks était dans certains des films qui m’ont transformé en la personne que je suis aujourd’hui. S’il te plaît, va bien. https://t.co/hOyIsUR5Tv

– BSP (@ BlueSoulProduc3) 12 mars 2020

Je ne me reposerai pas tant que @tomhanks ne sera pas bien. pic.twitter.com/z3899I7EoZ

– Alyssa ✨ (@the_ALYStocats) 12 mars 2020

D’accord, MAINTENANT vous êtes allé trop loin, corona.

– Grace Kelchner (@gracekelchner) 12 mars 2020

pas Tom Hanks 😓

– nestor❄️ (@ nestorr_1) 12 mars 2020

Tom Hanks 😭

– Marcos Santiago (@santiagomiamor) 12 mars 2020

Si quelqu’un peut vaincre le coronavirus, c’est Tom Hanks. Il gagne toujours.

– CF (@C_Forrest) 12 mars 2020

Putain, ne nous prends pas Tom Hank 2020, je le jure, putain de dieu.

– TheNobleWortMaster 🐺 (@ BaggySpartan117) 12 mars 2020

TOM HANKS A LE CORONAVIRUS. Ce virus ferait mieux de ne pas blesser cet homme. Il est trop bon.

– Samantha King-Cash (@ samanthacashhh1) 12 mars 2020

PAS TOM HANKS

– Maria May (@mareejamay) 12 mars 2020

a appelé ma mère pour lui dire que Tom Hanks était infecté par le virus Corona, c’est la pire chose qui soit et elle a raccroché

– Emma ♡ revendique la piste 9 (@hsbicth) 12 mars 2020

Prenant sur Instagram plus tôt dans la journée pour confirmer la nouvelle, Hanks semblait relativement de bonne humeur, disant à ses abonnés qu’il essayait juste de prendre les choses un jour à la fois en ce moment, en écrivant:

Bonjour les gens. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs.

Bien maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles qui doivent être suivis. We Hanks »sera testé, observé et isolé aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non? Nous garderons le monde au courant et à jour.

Prenez soin de vous! Hanx!

C’est certainement alarmant à entendre, mais comme le dit l’acteur, il nous tiendra au courant à mesure que de plus en plus de choses se feront jour. Pour l’instant, nous souhaitons Tom Hanks et Rita Wilson un rétablissement rapide et conseiller à tout le monde de continuer à prendre les précautions appropriées pour vous protéger du virus et aider à arrêter sa propagation.