Internet flippe à propos de Marvel rendant Wolverine gay

Carcajou est gay. Désolé les homophobes et les fanatiques, mais le mutant à l’ossature adamantium avec les griffes tueuses est officiellement sorti du placard et, pour ma part, je ne peux pas m’empêcher d’applaudir sa bravoure. Bien que je ne vois aucune raison pour laquelle cela devrait changer sa personnalité ou ses futures aventures, en tant que fan de Wolverine, c’est au moins un soulagement que ses prédilections précédentes pour les adolescentes traumatisées se soient révélées totalement innocentes. Et, dans une tournure réconfortante, on dirait que Wolvie et Cyclops pourraient enfin avouer leurs sentiments l’un pour l’autre. Adorable!

Si vous ne savez pas si Wolverine est gay, consultez X-Men # 7, qui confirme qu’il n’est pas seulement gay maintenant, mais qu’il a été gay tout au long de sa longue carrière de super-héros. Pour résumer le contexte, l’arc de la bande dessinée X-Men actuelle voit les mutants de Marvel déclarer l’île de Krakoa un État-nation souverain. Sur cette île, les fans ont remarqué que la maison des X-Men montre que les chambres de Wolverine, Cyclops et Jean Grey ont apparemment des portes communicantes – et toute personne qui a séjourné dans un hôtel sait avec certitude que cela signifie certainement qu’ils sont tous en train de monter pendant que personne n’est à la recherche.

Mais la cerise sur le gâteau de ce délicieux gâteau est une conversation entre Cyclope et Wolverine où le couple discute de son bonheur krakoan. Scott mentionne qu’il est agréable de voir Jean Gray traîner en bikini, puis mentionne qu’il aime lui-même traîner en speedo. À cela, Wolverine a répondu: «Hé. Eh bien, qui pourrait dire non? ” Ceci, évidemment, est un aveu de Wolverine qu’il est gay, et l’a toujours été.

Voyons comment les gars de Cosmic Book News célèbrent la nouvelle:

«Dieu appelle toujours ce comportement une abomination, et cette personne DC désarticulée est typique des LGBTQ militants et agressifs qui semblent croire que les Écritures sont un discours de haine, mais malheureusement pour eux et les personnes qui soutiennent ce style de vie immoral, ils sont en collision bien sûr avec Dieu, qu’ils le veuillent ou non (et beaucoup d’entre eux ne le font pas!) »

«Et c’est pourquoi je veux que le coronavirus intensifie son jeu et fasse des dégâts. Notre civilisation est définitivement en déclin et elle continuera à descendre les toilettes tant que la société tolérera cette saleté absolue. »

Euh, à y réfléchir, passons sur Twitter:

oh être le carcajou, gay sur la lune avec des cyclopes https://t.co/e2qTJ1YTeF

– big bruja energy (@bigtittysadgf) 3 mars 2020

Avez-vous déjà pensé voir le jour où vous pourriez dire au hasard quelque chose comme #Wolverine est gay “et cela s’est avéré vrai?

– Gnaw Maul ™ (@GnawMaulPro) 3 mars 2020

Je pouvais voir Wolverine frapper un gars, pas Scott cependant pour toutes les raisons possibles.

– Dante Kinkade Spoopy, Kinky et Odd. (@ARandomGayWolf) 3 mars 2020

Les gars, je vais juste le dire une fois. Si vous pensez que Wolverine pensant que Cyclope a l’air bien dans un speedo le rend (et honnêtement VOUS) gay, alors j’ai une chose ou trois à vous dire au sujet de votre durée de vie d’investissement de lutte professionnelle.

– Doc Midnight est au C2E2 en train de faire des tours. (@docmidnight) 3 mars 2020

Mon nom entier est une référence à ce joli cul gay Wolverine 😤❤️

– Captain Howlett (@ captainhowlett1) 2 mars 2020

Wolverine peut ou peut ne pas avoir été l’un de mes réveils gay quand j’étais enfant

– 🍄 💀Max ⚣ 💀🍄 (@ gr0ceriess) 2 mars 2020

Préemption fausse geek garçon hétéro se plaint de NE PAS ESSAYER DE FAIRE TOUT LE MONDE GAY WOLVERINE EST SUPER DROIT ET NE JAMAIS GAY pic.twitter.com/05qbhkNP92

– Vinny (@queeredupguy) 29 février 2020

Différentes versions de Wolverine ont été gay dans le passé, les mecs bi peuvent être machos, et il serait logique qu’après plus de 200 ans de vie, Logan élargisse ses horizons https://t.co/40DzZ9rN8V

– M. Dylan (@ClassierDylan) 29 février 2020

Attends, Cyclope et Wolverine sont gays maintenant?

– Jonathan Rector (@artbyjar) 3 mars 2020

Comment et WTF. Alors si Wolverine est gay, pourquoi diable avait-il une relation avec Yuriko qui est devenue une grève de la mort?! Wolverine avait des relations avec Jean Gray et probablement Emma Frost aussi et Storm. Wolverine est hétéro ARRÊTEZ-LE SJWS ARRÊTEZ-LE BIEN MAINTENANT!

– Sven Manning (@gravekeepersven) 3 mars 2020

Sooo, Wolverine et Cyclops sont maintenant gays. pic.twitter.com/nKNhBqA5IG

– 🦆 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐢𝐮𝐬 🦆🦆 (@MarkBluecheck) 3 mars 2020

Avez-vous vu qu’ils ont rendu Wolverine et Cyclops gay? Je crois que s’il y a jamais eu une paille pour briser les chameaux, ce devrait être ça. pic.twitter.com/vOygwTi6sg

– 🦆 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐢𝐮𝐬 🦆🦆 (@MarkBluecheck) 3 mars 2020

Espérons que Wolverine / Cyclops deviendra aussi établi que Lois / Clark. Et honnêtement, si l’un des plus grands personnages de bandes dessinées de super-héros peut devenir gay, alors pourquoi pas d’autres biggies? Homme chauve-souris? Superman? Enfer, peut-être même que certains des lecteurs les plus tendus pourraient accepter certains sentiments qu’ils ont eu du mal à réprimer toutes ces années? Espérons que lorsque le MCU présentera son Wolverine, il restera fidèle à sa représentation de la bande dessinée et le rendra sans ambiguïté gay, rien de moins serait une trahison pour les vrais fans.

Mais quel que soit l’avenir, nous pouvons au moins être sûrs qu’un drapeau arc-en-ciel flotte désormais en permanence au-dessus de la franchise X-Men.