Internet flippe au sujet du trésor national 3

Ce n’est pas un exercice. Je quitte mon bureau un après-midi et voilà: Trésor national 3 est en développement, pour de vrai. Séquestré dans un article sur Bad Boys 4, le Hollywood Reporter a relayé la nouvelle que Chris Bremner, l’un des scénaristes de ce film, est également attaché au troisième volet de National Treasure. Bien sûr, cela ne devrait pas être une surprise, car We Got This Covered vous a dit il y a des mois que le film était en développement, mais c’est certainement excitant à entendre.

Après tout, beaucoup de rumeurs ont filtré à travers divers points de vente et beaucoup d’espoir déçu à travers les babillards Internet depuis la dernière sortie de la franchise publiée il y a plus de 12 ans. Mais maintenant, pour la première fois, ces forums ont vu leur foi remboursée, et voici certaines des réactions les plus exaltées de Twittersphere.

@DoDaFoo affirme avec audace que National Treasure 3 représente la meilleure actualité cinématographique de l’année.

Si National Treasure 3 se produit vraiment, alors j’ai déjà reçu les meilleures nouvelles du film de l’année.

– Brian Hanzel (@DoDaFoo) 17 janvier 2020

C’est bien, mais il y a un long chemin à parcourir.

Rappelant un jugement de l’année entière, @BreidyTV salue la divulgation avec la joie modeste d’une seule journée.

National Treasure 3 est enfin en train d’être créé et je ne pense pas que ma journée puisse être meilleure pic.twitter.com/yTRyMdOkJn

– Brendan Reidy (@BreidyTV) 17 janvier 2020

C’est bon de voir que vous vous amusez. Ne célébrez pas en faisant ce que Nicholas Cage dit qu’il fera dans ce gif. Votre journée pourrait empirer considérablement.

@Whos_Nick double le tweet précédent avec une autre des citations les plus extravagantes de Cage National Treasure.

National Treasure 3 de retour dans les travaux? Finalement! pic.twitter.com/wAr0T0qRoq

– Nicholas Whitcomb (@Whos_Nick) 17 janvier 2020

Je ne suis pas sûr à 100% de la peine encourue par le vol de la déclaration d’indépendance, mais je suis sûr à 100% de la peine encourue par l’enlèvement du président. Même si c’est ce président. Pour les conseils requis, voir ci-dessus.

Pendant ce temps, @Alexayyyyyy continue le thème gif avec la réponse la plus émotionnelle du groupe.

Ils font officiellement un National Treasure 3 et je suis tellement heureux de pouvoir pleurer pic.twitter.com/gA8SyXdzNY

– Alexei Candreva (@Alexayyyyyy) 17 janvier 2020

Est-ce que c’est possible? Serait-ce un crime? Ne laissez certainement pas vos réponses à ces questions rhétoriques dans les commentaires.

En voici quelques autres juste pour faire bonne mesure:

Disney: annonce que «National Treasure 3» va être créé.

Moi, me chuchotant: “180 ans de recherches et je suis à trois mètres.” # Nationaltreasure pic.twitter.com/Q4q4iV1PQR

– Sarah Razner (@misssarahrazner) 17 janvier 2020

Ils font un trésor national 3. ILS FONT UN TRÉSOR NATIONAL 3. Aujourd’hui, c’est mieux que le jour où mon neveu est né. C’EST combien j’aime National Treasure.

– haley (@haley_joyce) 17 janvier 2020

Quand Disney annonce enfin ‘National Treasure 3’… pic.twitter.com/TXNUMTNegd

– Lumières, appareil photo, pod (@LightsCameraPod) 17 janvier 2020

Ils font National Treasure 3? https://t.co/6g3TlG2UC9 pic.twitter.com/iuXXVjgPZW

– Joe Money (@ MoneyMan950) 17 janvier 2020

Crossover NATIONAL TREASURE 3 avec INDIANA JONES 5 vous idiots, vous lâches absolus

– Vinnie Mancuso (@ VinnieMancuso1) 17 janvier 2020

Soyons réels une seconde. # NationalTreasure3 devrait ABSOLUMENT être un film de Noël. https://t.co/XNQPur6dZ6

– Charlie R-IG-11-Y (@charlieridgely) 17 janvier 2020

Quand est Trésor national 3 qui sort et qui le mettra en vedette, personne ne le sait encore. Personne sauf Disney. Mais il est dans la file d’attente de production et si les gens sont si excités par la perspective de son existence, alors ils pourraient juste exploser quand il sortira.