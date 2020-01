Internet pense que le coronavirus est produit par une bière

Les gens du monde entier sont effrayés par les contagions du coronavirus de Wuhan, qui a fait jusqu’à présent plus de 130 morts et plus de 6 000 personnes infectées, principalement en Chine. Un aspect curieux et non tragique de cet événement est qu’un grand nombre d’internautes associent cette épidémie à la bière mexicaine Corona.

Le site Boing Boing a découvert un pic de recherches liées au “virus de la bière Corona” sur Google. Google Trends estime que 57% des personnes qui ont recherché un terme lié au coronavirus aux États-Unis ont recherché «virus de la bière», et les 43% restants ont recherché «virus de la bière corona».

Dans des États comme Hawaï, le Nouveau-Mexique et le Kansas, ils recherchent le terme «virus de la bière», tandis que des États comme la Caroline du Sud, le Colorado et l’Arizona recherchent davantage le «virus de la bière corona».

Un utilisateur de Twitter, Joonas Tuhkuri, a déclaré mardi que le cours de l’action de la société mère de Corona ne semblait pas avoir été affecté négativement par l’épidémie.

Ce n’est pas le premier homonyme qui implique une maladie et une marque. Selon le New York Times, lors de l’épidémie de VIH / SIDA dans les années 80, les ventes de bonbons de régime Ayds ont chuté d’environ 50%.

L’intérêt pour la recherche mondiale sur les «symptômes de coronavirus» a grimpé en flèche de + 1 050% cette semaine.

.