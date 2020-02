«Interrogation» Review – Regardez CBS All Access Crime Drama dans n’importe quel ordre

HISTOIRES CONNEXES

Avec autant de choix de télévision, les réseaux ont du mal à trouver des moyens de faire ressortir leur série. C’est le cas avec CBS All Access ’Interrogation, une procédure gimmicky qui permet aux téléspectateurs de regarder les épisodes dans l’ordre qui leur plaît.

“Lorsque les détectives de l’affaire froide rouvrent un cas non résolu, ils abandonnent le récit linéaire présenté dans les dossiers de l’enquête originale”, précise l’intro de la série. Au contraire, les détectives suivent «les preuves dans l’ordre de leur choix». Dans l’interrogatoire, les téléspectateurs sont censés imiter cette approche, en choisissant et en choisissant les «indices» à suivre en sautant aux épisodes qui semblent avoir des pistes prometteuses. L’idée est que nous nous sentons comme si nous travaillions nous-mêmes sur l’affaire – une vanité assez intelligente à une époque où les gens ne sont pas seulement obsédés par les véritables séries et podcasts criminels, mais construisent également des communautés Internet dédiées aux détectives amateurs enquêtant sur les cas. . Contrairement à la plupart de ses autres programmes, CBS All Access supprime les 10 épisodes en même temps le jeudi 6 février plutôt que chaque semaine.

Le pilote d’Interrogation nous présente l’affaire (qui est basée sur une histoire vraie): Eric Fisher, 17 ans (joué par Kyle Gallner, Veronica Mars) est accusé et reconnu coupable du meurtre brutal de sa mère pour 150 $. Fisher, qui a appelé le 911, devient immédiatement le principal suspect – surtout parce qu’il a des antécédents de toxicomanie. Une grande partie de l’épisode se déroule pendant l’interrogatoire (vous comprenez?), Lorsqu’il est interrogé par le détective David Russell (Peter Sarsgaard, The Killing); ces interrogatoires sont tirés de vrais dossiers de police. Eric dit qu’il est innocent, malgré les preuves contre lui, et «notre» rôle en tant que détectives est d’essayer de déterminer s’il est réellement innocent ou non.

De là, nous pouvons choisir où aller. Vous pouvez regarder un épisode intitulé après un suspect potentiel qui a été mentionné à la fin du pilote, ou lire toutes les descriptions d’épisode et aller avec ce qui semble le plus convaincant … ou simplement choisir un numéro au hasard et partir de là. (La finale, bien sûr, elle devait être regardée en dernier.) C’est certainement un gadget intéressant – en particulier pour CBS, le roi des procédures criminelles, car le fait de mettre la série sur son service de streaming permet au réseau de jouer avec son approche généralement formelle. . Pourtant, même si c’est une approche admirable, malheureusement, cela ne fonctionne pas exactement. Surtout, on a l’impression que la série entière n’existe que pour servir le gadget plutôt que d’exister pour servir l’histoire qu’elle veut raconter.

C’est malheureux car c’est une bonne histoire et il y a certainement des morceaux intéressants éparpillés tout au long, comme les expériences déchirantes d’Eric en prison, qui sont renforcées par une belle performance de Gallner (bien qu’il soit parfois difficile de secouer le fait qu’il ressemble un peu à Walter Blanc et agit un peu comme Jesse Pinkman). Le désir ardent d’Eric de se renseigner sur les questions juridiques tout en affirmant son innocence est un fil conducteur à suivre… si seulement nous pouvions réellement le suivre! Les complots impliquant le père en deuil d’Eric (David Strathairn) atterrissent bien, tandis qu’une grande partie de la trame de fond dans la famille de Russell est principalement ennuyeuse, bien que l’enquête des affaires internes ramasse les choses. (Sarsgaard, bien sûr, est génialement prévisible, tout comme Vincent D’Onofrio dans quelques épisodes.) Mais cela ressemble souvent plus à des vignettes interconnectées parce que l’histoire montera en quelque chose, seulement pour qu’elle soit absente de l’épisode où je suis arrivé choisir.

C’est une série difficile à revoir parce que je me demandais si certains des aspects les moins importants fonctionneraient si j’avais regardé dans un ordre différent. C’est le type de série qui devrait être facile à obséder, à parcourir tous les épisodes désireux de découvrir la vérité, mais en raison de la conception de la série, il manque d’élan pour susciter l’intérêt. Il devient clair que certains rebondissements auraient été beaucoup plus violents si j’avais regardé un épisode différent auparavant.

C’est frustrant parce que tous les éléments sont là, mais l’interrogation sacrifie sans le savoir sa propre qualité en nous permettant de choisir où aller. L’histoire était assez bonne pour que je meure d’envie de connaître la conclusion, mais la façon dont elle a été présentée m’a donné envie de passer à la finale au lieu de perdre du temps à parcourir les huit autres épisodes. L’idée d’une approche Choisissez votre propre aventure pour une procédure pénale est certainement passionnante sur le papier; c’est une vraie déception que ça ne marche pas en exécution.

TVLINE BOTTOM LINE: Interrogation a de grandes performances, un mystère intéressant et convaincant, mais est souvent effacé par son gadget unique.