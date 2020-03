[Interview] David Dastmalchian, créateur du comte Crowley, parle de monstres et de l’hôte d’horreur qui les tue

La semaine dernière, cet auteur a examiné la nouvelle bande dessinée d’horreur de Dark Horse Comte Crowley. Créé et écrit par l’acteur David Dastmalchian (The Dark Knight, The Belko Experiment) et dessiné par Lukas Ketner (Tuez le Minotaure, Féticheur), le comte Crowley concerne Jerri Bartman, un animateur d’horreur d’une chaîne de télévision locale récemment nommé qui se retrouve entraîné dans une conspiration qui révèle un monde de monstres réels cachés juste à l’abri des regards de l’humanité. En essayant de gérer cette révélation et de déterminer la nature de la disparition de son mystérieux prédécesseur, Jerri se retrouve à combattre des monstres à la fois surnaturels et très réels, allant des loups-garous et des vampires à l’alcoolisme, au sexisme et aux agressions sexuelles.

C’est une histoire amusante et fantastique ancrée par des thèmes importants, et elle est accompagnée de la recommandation la plus élevée de cette critique.

Pour nous en dire plus sur cette bande dessinée et ses origines, le créateur Dastmalchian a eu la gentillesse de s’asseoir et de discuter de tout le comte Crowley avec Bloody Disgusting.

M. Dastmalchian! Merci beaucoup d’avoir pris du temps pour discuter du comte Crowley avec nous. Ma première question doit être – qu’est-ce qui vous a poussé à raconter cette histoire particulière, dans ce médium particulier? Avez-vous toujours été fan de bandes dessinées?

J’ai grandi en dehors de Kansas City et dans les années 80, j’ai découvert deux choses à peu près en même temps. L’un était des bandes dessinées. En plus des bandes dessinées, j’ai commencé à collectionner et à tomber amoureux des magazines et des métiers spécialisés allant… de Fangoria, puis j’ai remonté jusqu’à Famous Monsters. Et puis les trucs de narration – les Eeries, les Creepys, Ghost Castle, Tomb of Dracula. J’avais cette affection particulière pour les bandes dessinées d’horreur. Et tout cela a été attisé par mon premier coup de cœur, la première personne qui m’a vraiment initiée au cinéma et beaucoup d’acteurs qui ont façonné mon voyage en tant que conteur: le local Night Night Cauchemar “Ghostess with the Mostest” – Crematia Mortem.

Elle a eu cette incroyable émission sur TV 41 à Kansas City qui a duré neuf ans. Elle était à ce moment parfait quand je commençais à me faufiler en bas la nuit, un vendredi soir après que ma famille se soit couchée, pour regarder son spectacle. Et elle m’a présenté à tout le monde de Lon Chaney, à Boris Karloff, à Peter Cushing et Peter Lorre. Tous mes héros préférés. J’ai toujours eu ce rêve et cette idée de la façon dont ce serait cool d’avoir quelqu’un qui héberge les films d’horreur et qui a cette connaissance des monstres et de l’horreur – [who would use that] et commencez ce voyage en tant que chasseur de monstres super héroïque, comme un Van Helsing actuel. Et puis au fil des ans, cette idée a grandi et s’est transformée et a évolué, comme – “Et s’il y avait un réseau de chasseurs de monstres, et qu’ils étaient tous déguisés en hôtes de créatures dans tout le pays, et finalement dans le monde?”

Et puis j’ai continué à vieillir et j’ai personnellement eu une bataille presque mortelle contre la dépendance et la dépression. Je vais avoir dix-huit ans de pureté et de sobriété en mai, ce qui est plutôt merveilleux, car mon sobre anniversaire va être dans quelques semaines dans la foulée de la sortie du livre de poche. Il y a environ cinq ans, ma femme Eve – qui est un supporteur si incroyable de mon travail – elle a dit: “Vous savez, mon idée préférée dont vous avez jamais parlé est cette histoire d’animateur d’horreur.” J’ai dit: “C’est à moi aussi! Je ne sais tout simplement pas quoi en faire. ” [I thought] une version sérialisée de cette histoire ferait une série télévisée vraiment soignée. Mais… “de quoi s’agit-il?” Et puis ça m’a vraiment frappé. C’est à propos de moi. Quand je suis devenu propre et sobre, [I remember] à quel point c’était frustrant quand j’ai réellement commencé à faire les bonnes choses, à suivre les bonnes étapes, et alors quelque chose de fou et extravagant se produisait. Je veux dire, peut-être que je ne me suis pas battu avec un zombie, mais quelque chose de fou arriverait toujours inévitablement et ensuite j’irais vers les gens que j’aime pour obtenir leur aide, et personne ne me croyait parce que j’avais été un gâchis avant.

Et puis nous sommes entrés dans cette nouvelle ère dans laquelle nous vivons en ce moment, où il y a des monstres bien en vue: ils sont sur notre télévision, ils sont dans notre gouvernement, et ils tournent et contrôlent essentiellement les nouvelles et les informations de manière que nous ne pensait pas possible depuis la montée du Troisième Reich. Et je dis «Putain de merde! … Voici la percée dont j’avais besoin. » Les monstres sont absolument réels. Ils vivent et grandissent et élèvent leurs serviteurs dans la société depuis des millénaires, et leur force est leur compréhension que les humains sont si facilement manipulés grâce à l’information et aux nouvelles. Et donc ils ont répandu toutes ces fausses nouvelles et informations dans notre société à leur sujet et ce qu’ils sont et comment les vaincre, de sorte que lorsqu’ils veulent finalement mener leur assaut contre l’humanité, les démons peuvent nous vaincre.

Et je voulais explorer l’essor de la télévision par câble, alors j’ai pensé que le faire dans les années 80 serait vraiment intéressant. Et la dernière grande découverte que j’ai faite était que – Jerri pour moi était toujours un gars. Comme J-E-R-R-Y, parce qu’il était comme moi, qui avait ce grand frère qui dirigeait cette station qu’il a grandi. Et puis j’ai eu un certain nombre de femmes vraiment puissantes et badass autour de moi dans mon cercle d’amis et de famille. Tous avaient eu des choses assez horribles [happen to them] – essentiellement l’équivalent d’hommes riches et puissants qui les attrapent et s’en tirent [or worse] parce qu’ils étaient riches et puissants. Ensuite, je me suis dit: “Je crois que Jerry est en fait une femme, et elle va essayer de faire ce travail que les gens n’avaient jamais pensé qu’une femme pouvait faire auparavant.” Qui est un chasseur de monstres nommé. Et elle va probablement avoir des monstres auxquels elle fait face dans notre monde qui sont beaucoup plus effrayants que les loups-garous ou les vampires.

Et donc. Je travaille sur la réinvention TV de MacGyver sur CBS. J’y joue le supervillain Murdoc. Je parlais à mon patron … Peter Lenkov là-bas, qui a créé la bande dessinée R.I.P.D. je lui ai dit [about Count Crowley], et il se retourna. Il est ensuite venu avec cette idée – “Je voudrais vous présenter [Dark Horse]et voyez s’ils seraient intéressés à développer cela avec vous. ” Et c’était le coup de foudre, mec. Et ils m’ont juste donné les clés du château. Un grand éditeur, qui m’a ensuite associé à un grand artiste, un grand coloriste et un excellent lettreur. Ils ont été si cool et si sympathiques.

Et je suis à mon bureau, et j’ai une photo encadrée de Crematia Mortem, de retour de 1985. Un portrait signé, assis sur mon bureau. Et elle me regarde comme un regard noir, mais je choisis de croire qu’elle me regarde avec fierté.

Comment avez-vous créé le Jerri fort, compliqué et tridimensionnel pour votre conte?

Il y a tellement de choses à raconter, mais l’une de mes choses préférées, quand je peux faire les choses correctement, est d’usurper les attentes et de retirer le tapis proverbial sous les pieds du public aussi souvent que possible. Je voulais créer un personnage avec Jerri qui pourrait vraiment entrer dans votre peau, mais être attachant en même temps – qui pourrait vous frustrer à cause des choix qu’elle fait, et pourtant l’encourager en même temps . Je voulais qu’elle représente tellement de gens, hommes et femmes, que je connais dans ma vie réelle qui… finalement, dans leurs moments les plus sombres, se sentaient seuls.

Je pense que c’est l’un des plus grands maux de l’expérience humaine… l’illusion surnaturellement mauvaise de cette idée que nous sommes seuls. Et je pense que c’est quelque chose qui semble toujours hanter les gens – peu importe où ils se trouvent, peu importe le nombre de personnes qui les entourent. C’est ce sentiment persistant que les gens ont, je pense, qu’ils sont seuls. Et c’est un tel sentiment triste. Et j’adore, avec des histoires, quand vous pouvez faire de votre mieux pour rappeler aux gens que nous sommes ensemble.

Je voulais donc un personnage qui croit qu’elle est seule et ne pense pas qu’il lui reste de quoi se battre. Et je me suis juste beaucoup inspiré des gens autour de moi – des héroïnes de kickass que j’ai toujours aimées et des héros que j’ai toujours aimés … et en tant qu’homme, en écrivant cette femme, je voulais trouver un moyen de trouver sa voix qui était authentique, et se sentait intéressante et excitante d’une manière à laquelle les gens répondraient. Alors j’ai creusé et j’ai essayé de trouver le lien avec moi-même. J’ai regardé toutes les choses qui me font le plus peur, les choses qui me frustrent le plus, les choses qui m’excitent le plus. Et je les ai mis dans Jerri, et elle se trouve être une femme. Et nous allons découvrir, elle sera l’une des rares personnes que le destin a appelé à mener cette noble bataille.

Et c’est intéressant – les femmes badass ont existé et ont été dépeintes dans les bandes dessinées, la télévision et le cinéma pendant des décennies, des générations – évidemment dans la littérature – mais je voulais essayer de prendre une hache totalement nouvelle pour cette chose et trouver un moyen pour quelqu’un qui arrive à être une femme pourrait combattre des monstres sans que nous ayons besoin de jeter un œil à sa peau exposée. Je la voulais en jean, dans un putain de T-shirt – battue, en lambeaux. J’aimerais penser qu’il y a quelque chose de vraiment séduisant et cool à son sujet – mais elle n’est pas pin-up, c’est sûr.

L’histoire se déroule en 1983, et la nostalgie de la narration de genre des années 80 semble certainement être à un niveau record. Outre le fait de placer votre histoire à une époque où les animateurs d’horreur étaient plus susceptibles d’être visibles sur les chaînes de télévision du pays, quelle était votre intention de raconter l’histoire il y a quelques décennies?

Quatre raisons très importantes pour lesquelles j’avais besoin de régler cela en 1983: Premièrement, les hôtes d’horreur étaient à leur apogée. La télévision régionale et les stations de télévision localisées qui étaient sous-affiliées aux principaux réseaux constituaient un type particulier et particulier de médias de radiodiffusion. Il y avait donc ça. Où que vous habitiez à cette époque, vous pourrez allumer la télévision un vendredi ou un samedi soir et voir votre hôte d’horreur local vous initier à l’horreur classique.

La deuxième raison: à cause de la nature de la façon dont nous allons explorer la mythologie des monstres et la façon dont ils ont infiltré notre société, les mettant à l’ère d’Internet et des téléphones portables… cela ne rendrait pas complet sens avec le type d’histoire que j’essayais de raconter.

La troisième raison: c’était une époque – même si, comme je me suis trompé, nous vivons en ce qui concerne la disparité entre les sexes sur le lieu de travail et je pense que la façon dont les gens sont traités qui ne sont pas des hommes – je pense que il y avait un terrain de jeu du diable quand il s’agissait d’hommes au pouvoir qui s’en sortaient avec des comportements et le traitement des femmes d’une certaine manière que je voulais vraiment explorer. Parce que quelque chose qui se passe dans ce monde est un grand facteur de motivation derrière la descente de Jerri dans l’alcoolisme et l’autodestruction.

Et le quatrième, et le plus important: la raison pour laquelle je commençais à construire cette idée plus grande quand il s’agissait de monstres manipulant les informations et les médias était l’idée qu’il y avait un groupe de monstres dans mon histoire qui allait essayer de prendre un mouvement d’énergie majeur et mis en place l’un des premiers réseaux de nouvelles par câble. Cable en 1983 était dans sa genèse. C’est le début… [of] la télévision par câble et ce que cela signifiait et comment cela allait affecter notre société. Et donc, comme vous le verrez dans l’avenir de l’histoire si je peux avoir la chance de continuer à la raconter, même si Jerri est dans une station de télévision locale d’une petite ville, elle va commencer à relier les points et le fil les ordres du jour néfastes de certaines organisations très puissantes qui essaient vraiment de faire tourner de fausses nouvelles et informations dans notre société afin qu’elles puissent nous contrôler en utilisant le câble.

J’ai noté cela dans ma critique, mais je voulais vous demander – bien que l’histoire se déroule dans les années 80, au moment où nous atteignons le dernier numéro, l’histoire semble assez opportune, avec la trame de fond très «Me Too» de Jerri et ses impact sur sa carrière, le sexisme qu’elle doit gérer dans son nouveau travail de chasseur de monstres, et même la nature des sectes vampires et comment elles contrôlent à travers diverses formes de médias. En replaçant l’histoire dans le passé, cela semble mettre ces problèmes en relief. Était-ce l’intention, et à quel point était-ce important pour vous de traiter un sujet de poids sous la surface d’un conte d’horreur amusant?

Très important pour moi. Je pense que c’est ce qui m’a rendu si gratifiant. Je pense que, pendant de nombreuses années, j’ai eu une idée sympa – cet hôte d’horreur qui chasse les monstres et les réseaux de monstres, et l’idée de revisiter la mythologie classique des monstres et d’essayer de la renverser. Ce sont toutes les peintures et les pigments que j’assemblais au fil des années pour imaginer cette histoire qui faisait une palette vraiment cool. Mais je n’ai jamais raconté une histoire qui valait la peine d’être racontée si je n’avais pas un intérêt personnel et une peau dans les vraies questions qui étaient posées tout au long du processus de narration lui-même. Donc, quand j’ai commencé à essayer de surmonter ma peur de mettre en œuvre mes idées et mes peurs concernant la toxicomanie, la santé mentale et la maladie mentale, dans l’histoire … les cheveux sur le visage des loups-garous sont devenus beaucoup plus viscéraux pour moi. La netteté des crocs est devenue tout à fait nette et claire, et le sang a brillé beaucoup plus dans mon imagination alors que je commençais à m’y mettre moi-même et mes propres peurs et idées.

Et puis nous avons frappé 2015, et nous avons commencé à entendre des gens sur nos téléviseurs se vanter de choses comme les agressions sexuelles et être acclamés. Et j’étais horrifié, et je posais vraiment des questions très importantes dont je ne connaissais pas les réponses. Donc pour moi, utiliser l’histoire à un niveau égoïste juste pour explorer des questions dont je ne connais pas les réponses est devenu très important. Je ne veux certainement pas explorer l’un des problèmes les plus difficiles que le comte Crowley approfondit à la légère, et je ne voudrais certainement jamais les exploiter car ils se trouvent être les gros titres de l’actualité de 2020.

Pouvez-vous nous parler un peu de l’art de Lukas Ketner et du travail des couleurs de Lauren Affe? Leurs contributions à la bande dessinée sont immenses et leurs talents combinés donnent à l’histoire la sensation d’une bande dessinée Warren modernisée.

Je donne tellement de crédit à Megan Walker. Elle est notre éditrice, et elle savait juste qui seraient les bonnes personnes pour ça. Lukas a obtenu le script du numéro un lorsque nous lui avons demandé s’il voulait dessiner pour nous, et il a répondu avec tellement de passion pour l’idée. Il m’a juste, en une journée, envoyé une carte de croquis qu’il avait préparé de ce qu’il imaginait que Jerri ressemblait dans sa tenue de comte Crowley. Il y en avait comme trois versions, toutes avec des jeans délavés, des jeans déchirés ou des bottes de combat, ou Chuck Taylors. Et la chemise avec la cape rouge, et juste la façon dont je l’avais décrite, et la façon dont il interprète mes mots dans sa plume – c’était comme une allumette faite au paradis. Il prend toutes mes idées et les élève. J’écris des instructions scéniques assez spécifiques dans ma bande dessinée, et chaque fois que je reçois des crayons de Lukas, je fais juste une promenade d’excitation autour de ma maison.

Et puis Lauren – nous avions créé un tableau d’inspirations vraiment très spécifique, à la fois de la bande dessinée et du film et de la photographie, et elle l’a juste pris et a couru avec. Entre les deux, c’est parfois comme si vous regardiez de vieilles illustrations d’Al Feldstein. Et pourtant, c’est quelque chose de totalement nouveau que vous n’avez jamais vu auparavant. C’est un honneur pour moi de regarder chaque numéro de la bande dessinée – chaque couverture qui arrive, chaque page qui arrive, et de savoir que ces artistes mettent leur talent dans une histoire que j’écris. C’est vraiment incroyable

Les couvertures sont également vraiment superbes. Chacun d’eux pourrait être une affiche. En parlant de cela – quand Dark Horse va-t-il mettre au monde du comte Crowley?

Bonne question! Je ne sais pas. Ma femme m’a fait des épingles en émail vraiment cool en guise de félicitations lorsque la bande dessinée est sortie, et j’ai commencé à les distribuer aux gens lors des dédicaces lorsque la bande dessinée est sortie. Et j’ai l’impression que l’image de Jerri se prête vraiment bien au merch. Le cosplay a commencé, et j’adore ça. Le fan art a commencé à arriver, et j’aime qu’il y ait tant de gens talentueux qui semblent avoir été vraiment excités et inspirés par le look de Jerri et le monde de Count Crowley.

J’ai fait une interview avec Famous Monsters of Filmland, ce qui était très important pour moi parce que je lis et collectionne Famous Monsters depuis des décennies, et malheureusement, ils ferment maintenant leurs portes et ils ne sont plus. Mais ils ont fait une interview avec moi, et j’ai dit à Lukas que Famous Monsters faisait une interview avec moi … et il a dessiné cette image étonnante de Jerri étudiant l’un des anciens textes sur les monstres, mais comme si elle jouait totalement accro et qu’elle en avait une copie de monstres célèbres nichés là-dedans. Donc, Famous Monsters a imprimé deux T-shirts avec ce graphique dessus, et je suis comme – mec, je parie que les gens achèteraient cette merde à un con si je les avais à distribuer.

Alors hé, vos lèvres aux oreilles de Dieu, mais j’espère que mes bons amis de Dark Horse ont lu cet article et ils disent “Tu sais quoi? Nous devons faire des trucs sympas de Jerri. »

Au moment où l’histoire arrive à sa conclusion, les lecteurs auront eu droit à un récit complet avec un début, un milieu et une fin. Et pourtant, il reste suffisamment de fils d’histoires pendantes qui pourraient facilement être repris dans d’autres contes avec le comte Crowley. Il se lit comme une adaptation de bande dessinée d’un pilote de télévision, en ce que ce premier «épisode» met en place très habilement un monde, des personnages et un moteur d’histoire pour conduire de nombreuses autres aventures sur la ligne. Quelle est la probabilité que nous voyions plus de Jerri and Co. à l’avenir? Et est-il prévu pour le moment de l’introduire dans un autre média?

J’ai des histoires que j’aimerais raconter sur Jerri pour les générations à venir. J’aimerais continuer à raconter des histoires à Jerri jusqu’à ce que je puisse les partager avec mes petits-enfants. Mais pour l’instant, j’essaie juste de profiter du moment et d’apprécier le soutien incroyable que le Cheval Noir m’a apporté, et le livre de poche commercial qui sortira bientôt. J’espère juste que nous pourrons atteindre autant de lecteurs, de monstres, de chiens d’horreur, de collectionneurs de bandes dessinées et de néophytes que possible, car l’avenir de Jerri dépend honnêtement des gens qui vont chercher son histoire et nous font savoir à quel point ils l’aiment.

Enfin, qu’aimeriez-vous dire à tous les futurs fans qui n’ont pas encore donné un coup de feu au comte Crowley, ou qui n’ont peut-être même jamais ramassé une bande dessinée d’horreur de leur vie?

Que vous soyez un chien d’horreur – et je suppose seulement que vous êtes si vous lisez Bloody Disgusting – mais que vous soyez ou non un chien d’horreur, que vous ayez déjà lu ou non une bande dessinée, que ce soit ou non vous avez déjà été intéressé par la lecture d’une bande dessinée d’horreur, je vous implore de bien vouloir ramasser le numéro 1 de Count Crowley dans votre magasin de bandes dessinées local, ou le livre de poche commercial qui sort bientôt. Et mettez-vous sous vos couvertures avant d’aller vous coucher. Obtenez votre lampe de poche dans votre équipement de camping, ou simplement celle qui est sur votre téléphone, et lisez cette bande dessinée et donnez-lui une chance. Et j’espère certainement que vous apprécierez d’apprendre à connaître Jerri même une fraction autant que j’ai aimé créer et raconter son histoire.

Merci encore à M. Dastmalchian pour son temps.

Assurez-vous de rechercher les quatre numéros de Count Crowley dans votre librairie de bandes dessinées locale.