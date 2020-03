Interview de CS: Lorcan Finnegan sur le Vivarium du thriller de science-fiction

Interview de CS: Lorcan Finnegan sur le thriller de science-fiction Vivarium

ComingSoon.net a eu l’occasion de parler avec le co-scénariste / réalisateur Lorcan Finnegan pour discuter de sa dernière aventure, le thriller de science-fiction hallucinant Vivarium avec Jesse Eisenberg (La résistance) et Imogen Poots (L’art de la légitime défense).

Dans Vivarium, à la recherche de la maison parfaite, Gemma (Poots) et Tom (Eisenberg) visitent une nouvelle maison dans un quartier suburbain labyrinthique. Lorsqu’ils tentent de partir, chaque route les ramène mystérieusement à leur point de départ, les conduisant dans un voyage époustouflant, pris au piège dans un cauchemar surréaliste.

Le film met en vedette le candidat aux Oscars Jesse Eisenberg (Le réseau social), Imogen Poots (Noël noir) Jonathan Aris (Radioactif), Danielle Ryan (Professionnels), Senan Jennings (Royally Ever After) et Eanna Hardwicke (Personnes normales).

CONNEXES: La bande-annonce de Night Clerk avec Tye Sheridan et Ana de Armas

Vivarium est dirigé par Lorcan Finnegan (Sans nom, Renards) qui a co-écrit le scénario avec Garret Shanley (Sans nom, Auto-assemblage). Brendan McCarthy et John McDonnell de Fantastic Films ont produit en association avec Lovely Productions, en coproduction avec Frakas Productions de Belgique et Pingpong Film du Danemark. Un cadre de XYZ a produit le film.

Finnegan le décrit et l’inspiration du co-scénariste Garret Shanley dans le film est venue de l’environnement sociopolitique de l’Irlande au début des années 2000, alors que le «boom économique et le krach qui a suivi» de l’économie ont conduit à la construction de nombreux ensembles de logements laissés vides. .

«Beaucoup de couples seuls étaient en quelque sorte pris au piège dans ces vastes ensembles de logements vides, et n’ont pas pu les vendre et ont dû payer cette gigantesque hypothèque», a expliqué Finnegan. “Alors ils sont en quelque sorte coincés dans ces limbes étranges. Nous avons donc fait le court métrage pour cela et dans ce genre de monde, il s’appelait Renards en 2011. Mais c’était un petit conte surnaturel très court sur cette femme qui rejoint la nature pour échapper à la situation. Mais il y a des scènes que nous voulions explorer à une échelle plus universelle et avec la variance. Et nous étions en quelque sorte en train de les aborder un peu avec le court métrage, et oui, c’est comme ça – c’est le début. “

Finnegan a trouvé que le plus grand défi pour donner vie au concept était de créer le monde de Yonder, le quartier fictif dans lequel Eisenberg et Poots se retrouvent piégés. Le réalisateur irlandais décrit qu’en essayant de créer cet “environnement artificiel” qui s’est traduit à partir du script , où il n’y avait «pas de vent, pas de nature, pas d’insectes, ayant toujours le même temps et des nuages ​​blancs moelleux», ils ont cherché à émaner la peinture grecque «Empire of Light», mais cela étant donné son budget plus restreint, c’était difficile.

“Nous avons construit un ensemble dans un entrepôt en Belgique, il était initialement censé être 12 maisons extérieures, mais au moment où nous avons obtenu le tournage, nous étions en construction et tout, nous ne pouvions nous permettre d’en construire que trois”, a expliqué Finnegan. «Nous avons donc construit les façades de trois maisons et de trois rangées de jardin dans un entrepôt à Liège, qui bénéficie d’allégements fiscaux élevés. Nous avons donc dû trier dans le décor pour toutes les choses, comme si vous tourniez une scène et que les acteurs devaient avoir un arrière-plan derrière eux, ils auraient le décor. Mais lorsque vous photographiez l’angle inverse, vous devez allumer toutes les lumières et tourner la voiture, enlever le numéro de la porte. C’était une sorte de puzzle logistique en permanence et les faire passer en voiture devant la maison et dans les coins et tout cela était particulièrement délicat. Cela doit être fait sur quatre sites avec deux pays différents. Ainsi, les intérieurs du numéro neuf ont été tournés en Irlande sur une scène, de sorte que la continuité de l’entrée et de la sortie de la maison se faisait également dans deux pays différents. »

CONNEXES: Entrevue avec CS: ​​Imogen s’invite sur le Vivarium de thriller de science-fiction fou

Finnegan a été très enthousiasmé par la concrétisation du projet en réunissant Eisenberg et Poots pour la troisième fois après que le duo a travaillé ensemble sur le drame de 2009. Solitaire et la comédie noire acclamée de l’année dernière L’art de la légitime défense, ce qui l’a aidé à reconstituer le duo.

«Je connais Riley [Stearns] en quelque sorte, nous sommes devenus des amis en ligne au fil des ans parce qu’il a fait un court métrage intitulé Le petit et j’ai fait Renards, qui étaient tous les deux des festivals à la fois », se souvient Finnegan. «C’était donc bizarre. Quand il s’est enveloppé L’art de la légitime défense, il est venu à Dublin en fait au début d’une sorte de tournée européenne, et nous sommes allés boire des bières et je commençais tout juste le casting. Mais c’est juste une pure chance aléatoire que nous nous retrouvions avec le même casting. Imogen est venue en premier, puis quand nous avons parlé de qui pourrait jouer Tom, parce que c’est la troisième fois qu’elle travaille avec Jesse et qu’elle le connaît si bien et qu’elle connaît en quelque sorte le matériel qu’il aime, elle a pensé que Jesse pourrait vouloir faire ça. Alors j’ai pensé que oui, ça pourrait être vraiment intéressant. Ils sont tous les deux des acteurs brillants et ensemble, ils ont tout ce genre de dynamique intéressante. Elle a donc pu le renvoyer du script là-bas, puis pendant que nous déjeunions et il l’a lu très rapidement et il était dedans. »

Quand il s’agit de mélanger le ton entre la nature de science-fiction de l’histoire avec ses moments plus calmes et plus humoristiques, Finnegan a constaté qu’une grande partie de la «viande du drame» vient de voir le jeune couple lutter avec les «trucs terribles» qui se produisent dans le film, mais que “le tout est une sorte de grosse blague sombre.”

“Il y a toujours ce sentiment d’escalade, ou ce sentiment de cette peur grandissante tout au long du film”, a expliqué Finnegan. “Donc, pour que nous nous soucions vraiment des personnages, il fallait le faire, puis sentir qu’ils valaient la peine d’essayer de les sauver. Et je pense qu’Imogen et Jesse en ont fait un très bon travail, vous savez, et de dépeindre le vrai drame dans les scènes. Nous en avons parlé au début, pour le jouer de manière très naturaliste dans un cadre très peu naturel. C’est assez drôle à sa manière bizarre. Mais je veux dire, définitivement toutes les choses avec Jonathan Aris au début du film étaient très amusantes, et Martin et sa performance super bizarre. Imogen et Jesse ne l’avaient jamais rencontré auparavant, et ils recevaient donc une surprise intéressante quand il est arrivé et a agi avec eux dans ces scènes. Certaines de ses réactions étaient tout à fait authentiques. C’était vraiment très amusant. Imogen et Jesse sont des gens très drôles. Ils sont hilarants, et donc, même si tout était sombre, nous nous amusions beaucoup et nous fendions tout au long du parcours. »

En créant le personnage étrange de The Boy et en faisant allusion à sa nature mystérieuse, Finnegan a découvert que cela venait en grande partie de Senan Jennings, l’acteur dépeignant la plus jeune itération du personnage qui a été jeté avant le Martin de même nature décrit par Jonathan Aris. , dont la voix a été doublée sur Jennings.

“Il était plus un guide d’une manière étrange et Jonathan a fait toutes les voix dans l’ADR”, a expliqué Finnegan. «C’était un peu une expérience que nous avons essayée pendant le montage, et j’ai bien aimé les résultats, alors nous avons décidé de le faire correctement et nous avons demandé à Jonathan de répéter le garçon dans l’ADR, pour avoir ce genre de continuité vocale audio entre les différents personnages. Mais la vraie voix de Senan était tout simplement trop mignonne, bien qu’il ait donné une performance vraiment effrayante, sa vraie voix était plutôt attachante. Nous avons dû le déshumaniser pour l’histoire. »

Avec les nombreux thèmes et sauts de genre tout au long du film, Finnegan espère que le résultat principal est que le public peut «déballer ce qu’il voit» en emportant différentes choses de l’histoire sans vouloir leur dire comment se sentir. l’histoire.

“Je pense que c’est ouvert à l’interprétation et les gens s’y mettent en quelque sorte et ont des projections étranges”, a déclaré Finnegan. “Quelques-uns de mes amis ont ensuite dit:” Ce film était fondamentalement ma vie “, et j’ai eu des réactions très intéressantes en Corée, en Australie et aux États-Unis. Ainsi, différentes cultures peuvent avoir une interprétation différente de ce qui se passe et emporter leur propre truc. Mais finalement, je dirai que la vie est courte. Nous devons nous aimer et peut-être qu’une nouvelle génération de personnes peut nous pousser dans une direction sanglante différente qui est moins obsédée par le capitalisme de consommation. “

Vivarium est sur le point de frapper les plateformes numériques et la VOD vendredi!